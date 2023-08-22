Вечерний @Калининград: цена туризма и демографический спас

Говорят, между шириной турпотока и ценами на такси есть прямая зависимость. Не ново, но очень удобно: на туриста можно списать любое подорожание — от квартир до морковки. Дальше роста цен законы рынка в нашем случае, правда, не распространяются, и местные жители в основном остаются с носом и пустым кошельком. Ну так и легкой жизни им никто обещать не собирается. К другим новостям вторника.



В Калининграде более трехсот будущих первоклассников не смогли попасть в школы по месту жительства. Новые строятся с таким отставанием от потребности (еще два года назад говорилось о том, что региону не хватает 17 школ — и понятно, что в основном это касается областного центра), что ликвидировать его поможет разве что демографический провал. Впрочем, ученые утверждают, что он не за горами, осталось потерпеть всего чуть-чуть.





Квота на поступление в калининградские университеты для участников СВО и их детей оказалась непопулярной. В БФУ по ней зачислены 29 человек (из них в спецоперации участвовал один) — хотя заявления подавали 88 человек, остальные выбрали другие вузы. 17 человек поступили по новой квоте в КГТУ, сообщила пресс-служба университета, трое из них (это дети военнослужащих, получивших ранение или контузию) — без проведения вступительных испытаний.





Открыть техническое движение по мосту на Суворова к 1 сентября удастся в меньшем объеме, чем обещали горвласти до этого. На сей раз причина — прорвавшийся коллектор, его героически чинит «Водоканал». Машины пустят по двум полосам из четырех, в целом работы должны завершиться только в будущем году, местные жители приготовились стоять в километровых пробках. Не менее печально дела обстоят со строительством пешеходного моста на остров Канта (открыть его к 400 летию философа не успевают), с благоустройством Макс-Ашманн-парка (его окончание теперь уже почти официально переносится на будущий год). И только строительство первой очереди ул. Лучинского рассчитывают задержать всего на полтора месяца — по нынешним временам это успех.