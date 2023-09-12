Вечерний @Калининград: немного об идиотизме и прощание со «Старым мастером»

В будущем году губернатор Антон Алиханов обещает начать строительство еще одной поликлиники. На этот раз на ул. Олега Кошевого. За основу хотят взять проект аналогичного учреждения с ул. Согласия — что само по себе настораживает. Главное, чтобы близнец получился не однояйцевым: без годичного отставания и почти двукратного роста в цене. Хотя ситуация с тем же онкоцентром говорит нам о том, что поликлиника на Сельме еще в состоянии преподнести пару сюрпризов, не стоит ставить на ней крест. К другим , чуть менее предсказуемым, новостям вторника.







Сегодня Антон Алиханов выступил соло на прямой линии, где рассказал еще об одной многострадальной поликлинике — на ул. Марины Расковой: ее реконструкцию обещают начать «в течение 10 дней». Также губернатор показал несколько точек на карте будущего капремонта домов (толсто намекнув на необходимость увеличить соответствующие тарифы в жировках граждан); сообщил, что Тихое озеро в Светлогорске расчистят в лучшем случае года через три; объяснил, почему региону более чем вдвое урезали субсидии на морские перевозки. А еще продолжил крестовый поход против спиртного. Новая антиалкогольная кампания регионального разлива планирует выплыть на трех китах: это регулирование пивного рынка, выдача одной алколицензии на одну алкоточку и установление четких регламентов для общепита. Осталось только уговорить федеральных законодателей.





Не обошлась без губернаторского внимания и ситуация со въездом россиян на территорию ЕС на личных автомобилях, с личными смартфонами, ноутбуками и т.д. («Новый Калининград» собрал все, что известно об этой теме). Антон Алиханов смело назвал решения Евросоюза сначала иезуитскими, а потом и вовсе — «чиновничьим европейским идиотизмом». Впрочем, заметил, что калининградского транзита (речь об обладателях УТД и водителей грузовиков) ограничения не коснутся — об этом уведомила литовская сторона. Вечером поступили новые разъяснения Еврокомиссии, которая вроде как смягчила предыдущее толкование: «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. В этом отношении они должны применять запрет «пропорциональным и разумным образом». Про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты в разъяснении ничего не говорится, да и в целом «смягчение» можно расценивать как весьма условное — учитывая туманность формулировок.





На улице Павлика Морозова в Калининграде закрывается кафе-пекарня «Старый мастер». Она проработала больше 20 лет и известна многим из тех, кто живет или бывал в этих местах. Прежде всего — благодаря демократичным ценам, которые здесь старались удержать, несмотря ни на что. Заведение менялось вместе со страной и городом — сначала здесь были игровые автоматы и алкоголь, потом пришел семейный формат. А сейчас и он не выдержал испытания временем — причем в буквальном смысле. Здание (это был жилой дом довоенной постройки) признали аварийным, пекарня доживает последние дни: для того, чтобы найти новое место, у владельца — предпринимателя Бориса Медведева — нет ни денег, ни сил. Судьба «Старого мастера» невольно стала пугающим символом всего, что было и стало с нами (или многими из нас): надеждами, мечтами, планами на будущее. Его история — в материале «Нового Калининграда».