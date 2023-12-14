Вечерний @Калининград: аборты под плинтусом, газовые заложники и архитектурная кунсткамера

Администрация Калининграда отозвала свое же согласование митинга против запрета абортов, который должен был состояться в субботу. Политическая жизнь в России нынче настолько глубоко запихана под плинтус, что не остается даже малюсенького зазора для того, чтобы граждане очно и относительно массово высказали свое отношение к тому, что их возмущает. Пусть это даже сугубо социальная (на первый взгляд) проблема. То, что ей придается куда большее значение, чем кажется на этот самый первый взгляд, подтверил сегодня президент Владимир Путин, устроивший новый многочасовый сеанс общения с электоратом. Решение проблемы абортов, по его мнению, лежит в том числе «в обращении к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья». Намек совершенно прозрачный, какие уж тут митинги. К другим, чуть менее посконным, новостям четверга.







Высказался Владимир Путин и по некоторым другим актуальным проблемам. Например, заявил о новой волне мобилизации, что «на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», объяснил высокие цены на яйца тем, что увеличился спрос, а отсутствие вакцины от кори — тем, что не хватает яиц, которые нужны для ее производства. И, так же как с абортами, дал понять, где проходит генеральная «линия партии» в отношении мигрантов (на сей раз в четком соответствии с чаяниями «глубинного народа»): пусть с кадрами не все так гладко (на самом деле причастные говорят, что в этом смысле мы близки к катастрофе), но «это не значит, что мы должны любой ценой и в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы рынка».





День, когда жители региона должны заключить (перезаключить) договоры с «Калининградгазификацией», которую уполномочили в единоличном порядке проверять их газовое оборудование, все ближе. Более-менее внятно чиновники начали напоминать о такой необходимости ближе к осени, еще несколько месяцев люди, как водится, раскачивались, а теперь ломанулись в центр обслуживания граждан нового монополиста на ул. Сибирякова, а также в МФЦ (последним разрешили принимать эти заявления совсем недавно). Итог был предсказуем — давка, нервы, многочасовые очереди, которые — сюрприз! — ждут даже тех, кто подавал заявку онлайн: ставить подпись на договоре гражданин должен лично. А это значит — требуется все равно прийти на Сибирякова. В том числе тем, кто живет за пределами Калининграда — в Знаменске, например. Корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева сходила в офис газовщиков и в МФЦ, где заложники газового новшества стоят в очередях часами, чтобы записать то, что они обо всем этом думают.

Накануне областной градсовет при губернаторе одобрил еще два высотных здания на территории Октябрьского острова в Калининграде. Рядом со Второй эстакадой собираются построить 26-этажный жилой комплекс, а недалеко от стадиона — 20-этажный многофункциональный центр, состоящий из трех вертикальных и одной горизонтальной высоток-ульев. Все предложенное архитекторы почти без возражений согласовали — но при этом начали высказываться о том, что, как выясняется, никакой продуманной концепции застройки Острова нет. Хотя изначально вроде бы она была и вроде неплохая (авторства знаменитой уже «Стрелки»), но потом власти решили повысить этажность — и понеслась. В общем, недалек тот день, когда все одобренное построят — и вот тут-то окажется, что на засыпанном песком болоте вырос — нет, не Манхэттен — а нечто с тремя головами, семью хвостами и двумя седалищами. Архитекторы градсовета, кстати, сами опасаются чего-то подобного — почитайте о том, что они говорят. Впрочем, это вовсе не значит, что парад «одобрямса» в следующий раз остановится.