Вечерний@Калининград: паромный диссонанс, балтийский Уроборос и откровения легионера

Ровно две недели потребовалось региональным властям на то, чтобы перейти от призывов везти все грузы на паромах до заявления, что с нового года морским путем в регион будет поступать только «санкционка». Еще так недавно губернатор Антон Алиханов называл стенания неделями живущих в фурах на границе дальнобойщиков «драматизацией ситуации» и говорил, что «у нас есть все возможности для того, чтобы продолжать заниматься собственным снабжением и вывозом продукции с нашей территории». И вот в понедельник министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина рассказывает о том, что с января на ремонт встают сразу два железнодорожных парома и несанкционные грузы лучше сразу нацеливать на сухопутный транзит. Возможно Кукушкиной и Алиханову стоило бы встретиться и как-то сверить показания, потому что когнитивный диссонанс — штука дискомфортная. Особенно когда речь идет о снабжении целого региона с миллионным населением. А теперь к другим, чуть менее шизофазическим новостям уходящего понедельника.









В Калининграде 16 декабря прошел сбор подписей за отмену нового регионального закона о запрете склонения к абортам. Акция стала альтернативой митингу, согласование которого городские власти отозвали за несколько дней до мероприятия. Причиной резкой смены настроения мэрия назвала письмо регионального управления Роспотребнадзора, в котором утверждалось, что во время подъема заболеваемости ОРВИ «проведение массовых мероприятий нецелесообразно». Корреспондент «Нового Калининграда» Алина Белянина рассказывает о том, что возмущает в законе активистов, нравится чиновникам и вызывает вопросы у юристов.







История с газификацией Балтийска в уходящем году кролика свернулась Уроборосом и вернулась к исходной точке. 2023-й начался с сообщения о том, что строительство газопровода откладывается до осени. И заканчивается ровно таким же сообщением. Правда, это будет осень уже немного другого года. Если верить словам губернатора Антона Алиханова, то магистраль готова уже на 90% и новый отопительный сезон балтийцы встретят уже с газовой генерацией тепла. Закавыка в том, что такие заверения жители города-цитадели слышат уже не перед первым отопительным сезоном. Такая вот квинтэссенция стабильности по-калининградски.







Знаменитый и едва не погибший Крайсхаус в Железнодорожном, который в августе 2022 года арендовала на 20 лет компания «Бартия», уже стоит под новой крышей: инвестор продолжает ремонт фасада и переходит к отделке внутренних помещений. О том, как долго будут продолжаться работы по восстановлению одного из красивейших исторических зданий бывшего Гердауэна, чем оно будет наполнено и как его в свое время удалось спасти местным жителям, «Новому Калининграду» рассказал гендиректор «Бартии» Вячеслав Воронин.







В этом году Калининградскую область посетили рекордные 2 млн 50 тысяч туристов, которые только по данным «Сбербанка» потратили здесь более 20 млрд рублей (против 16,3 млрд годом ранее). По оценкам экспертов, к 2030 году турпоток в регион может удвоиться и перевалить за 5 млн человек. Эта оценка без сомнения куда скромнее 7 млн времен Николая Цуканова, но явно больше, чем способен с комфортом разместить крошечный полуэксклав. По крайней мере, пока. Подробнее о туристических итогах года и планах на ближайшую перспективу — в материале «Нового Калининграда».







10 декабря калининградская «Балтика» провела заключительный матч осенней части сезона против «Рубина», после чего отправилась в отпуск, который продлится до середины января. Пользуясь наступившим межсезоньем, мы решили поговорить с одним из самых известных легионеров команды, уроженцем Боливии и действующим игроком национальной сборной этой страны — Роберто Карлосом Фернандесом Торо. Читайте интервью на «Новом Калининграде».