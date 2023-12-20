Вечерний @Калининград: гетто с палатками, рай для элитариев и флешбэк Алиханова

Губернатора Антон Алиханов вдруг озаботился качеством знания калининградцами иностранного языка — да не какого-нибудь. «Уровень английского языка в Калининградской области — просто ниже низшего», — заявил он. Неожиданный флешбэк, учитывая, что времена тесного и свободного общения с носителями нынче кажутся фантастическими, а учить впору китайский. А, может, он что-то такое знает, о чем не знаем мы? К другим, чуть менее лингвистическим, новостям уходящей среды.







Сделал Антон Алиханов и несколько других «туристических» заявлений. Например, о том, что во времена бесплатных электронных виз многие иностранцы приезжали в Калининградскую область «затариваться». «Литовцы каждый день с новой визой к нам приходили, покупали хлеб с лекарствами. Что это плохо, что ли? — Отлично. У нас люди из Ватикана даже приехали — без рекламы, без всего. Просто приехали, потому что знали», — сказал он, толсто намекая, что регион лишили этой привилегии совершенно напрасно (сейчас электронные визы распространяются на всю Россию, но за них нужно платить). Еще губернатор высказался о том, каким должен быть аквапарк — «чтобы до него можно было приехать и, из Москвы прилетев, не было стыдно туда ходить». Если бы он хотя бы раз посещал один из польских аквапарков, то ориентировался бы на мнения бывавших там калининградцев — но, похоже, как раз они никого не волнуют. Что хорошо доказывает еще одно высказывание главы региона — о том, что сегодня в Калининградской области «нет возможности потратить большие деньги, а запрос такой есть». Для тех, кто «запрашивает», планируют строить гольф-клуб. Правда, инвестор (539 га этой земли у Светлогорска ему выделили бесплатно и без торгов), по словам Алиханова, сейчас «притормозился» — он достраивает комплекс «Променад» на променаде в Светлогорске (этот участок он получил по аналогичной схеме).





Жителям региона с инфляцией выше российского уровня гольф по карману в совсем уж исключительных случаях. Их гетто — палатки на Балткосе. Собственно, по ней это уже отлично видно. Недавно провели ее комплексное обследование и подтвердили, что разрушение этого, как принято говорить в научной литературе, «уникального природного комплекса» усугубляется год от года, и главный вклад в процесс вносят как раз «дикие» туристы. Вытесняемые в туристическую резервацию стараниями областных властей. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков ознакомился с выводами экологов и узнал о масштабах бедствия.





Городские власти рассказали про запланированное благоустройство бульвара имени Сергея Снегова, где собираются сделать «футуристический парк». Эта 600-метровая улица появилась в Калининграде еще в 90-х, но фактически ее до сих пор нет — а рядом как раз строится элитный ЖК «Русская Европа», жителям которого надо где-то гулять. Так вот, в основу дизайнерских решений для прогулок хотят положить произведение Сергея Снегова «Люди как боги». В центре развития «Горпросвет» презентовали проект парка, и показанные там слайды впечатляют ненамного меньше, чем книга. Их увидела, описала и показала корреспондент «Нового Калининграда» Ольга Кадомцева.