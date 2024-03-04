Вечерний@Калининград: неопознанные лица, появление «принцессы» и мост без ручки

Эксперты пришли к выводу, что строительство моста через залив не угрожает десятку объектов археологического наследия, расположенных в зоне суперстройки. Было бы странно услышать что-то иное после властных заверений, что моста примерной стоимостью в 51 млрд рублей региону не избежать. Хотя его необходимость и стала неочевидной после закрытия границ. Но власти надеются на «возобновление привычной логистики» и «изменения политической обстановки». Что бы это ни значило. А пока регион рискует получить мост из ниоткуда в никуда стоимостью в два годовых бюджета Калининграда, за который региону придется расплачиваться десятилетиями, да еще и проходящий по объектам культурного наследия. Звучит как отличный план, правда? А теперь к другим, чуть менее мегаламанским новостям уходящего понедельника.









Заброшенное здание с выбитыми окнами, расположенное рядом с замком Рагнит в Немане, чуть больше чем за год превратилось в приличную трехзвездочную гостиницу. Владелец здания, бизнесмен Мураз Мстоян (ему также принадлежит гостиница «Кочар» в Черняховске) признается, что пока «Принцесса Рагнета» работает в «минус». Заняться реконструкцией «заброшки» Мстояна уговорил губернатор Антон Алиханов, пообещавший постояльцев в лице корейских «топов» завода литий-ионных аккумуляторов, которые должны приехать в регион в середине марта. Изначально бизнесмен покупал здание с расчетом на создание гостиницы под другой мегапроект — строительство Балтийской АЭС. Атомная электростанция в регионе, как известно, не случилась. Так что ахиллесова пята нового бизнес-плана очевидна. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков поговорил с Муразом Мстояном и выяснил, сколько стоит номер в «Принцессе Рагнете» и ждут ли там обычных туристов.







В Калининградском зоопарке 27 февраля прошла встреча с создательницей первого в России реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» Лорой Белоиван (6+). Когда она создавала свой центр, в стране не было ни опыта, ни специалистов, ни информации о том, как спасать диких животных. Закона о деятельности реабилитационных центров тоже не было. «Самая главная причина — история Советского Союза со всеми социалистическими нормативами и запретами на любую частную инициативу, в том числе и безвозмездную», — говорит Белоиван. «Новый Калининград» публикует фрагменты ее рассказа о бесцеремонности дикой природы, влиянии социальных пертурбаций на благотворительность и о том, что ответственность за жизнь взять гораздо легче, чем за смерть.







В воскресенье «Балтика» сыграла вничью 0:0 с футбольным клубом «Сочи» в рамках 19 тура РПЛ. На старте весенней части чемпионата команда находится в зоне вылета турнира, располагаясь на 15 месте. Впечатления от безголевого матча фанатам дополнительно подпортили заторы на входе, не позволившие многим из них увидеть начало игры: попасть на стадион можно было лишь после часового ожидания. Директор «Ростех Арены» Владимир Савин позднее пояснил, что проблемы возникли из-за долгого распознавания лиц на Fan ID. Как сообщил «Новому Калининграду» источник, система отказалась оперативно распознавать даже лицо губернатора Антона Алиханова, и ему пришлось постоять в ожидании «минут пять». Впрочем демократические замашки глава региона не так давно отбросил, и в общей очереди на стадион стоять перестал. Очень предусмотрительно с его стороны. Для тех, кто матча не видел вовсе, есть текст Сергея Токарева, написанный специально для «Нового Калининграда».