Вечерний@Калининград: Кант-бот и Кант-трофей и город Канта

Антон Алиханов в понедельник снова философствовал. Невинной жертвой по доброй калининградской традиции стал многострадальный Иммануил Кант, у которого как раз случился 300-летний юбилей. В честь праздника кёнигсбергского мыслителя назначили «русским трофеем» и предложили дать его трудам «русскую интерпретацию» (разумеется, «исходя из нынешних задач»). Так что у современных русских «кантоведов» работы теперь — непочатый край: надо как-то растянуть гуманиста и космополита на наших осинках. Ну а публике попроще вполне достаточно мема про «трофей». Имеет все шансы прижиться. А теперь к другим, не менее философским новостям уходящего дня.







Разглагольствовал губернатор не сам по себе, а в рамках четырехдневного Международного конгресса «Мировое понятие философии», посвященного, как не трудно догадаться, большому юбилею. На первом пленарном заседании рассуждали об искусственном интеллекте, и даже привлекали к дискуссии разные нейросети, которые порой вели себя куда смелее «живых» её участников. Например, искусственный интеллект от Сбера заявил, что «главными ценностями, которые следует закладывать в отечественные разработки, являются свобода, равенство и справедливость. Искусственный интеллект должен быть создан таким образом, чтобы он уважал право и свободы каждого, вне зависимости от его расы, пола, вероисповедания или социального статуса». Почти крамола по нынешним временам. Подробности — в материале «Нового Калининграда».







Пока в БФУ рассуждали об отечественных разработках в сфере искусственного интеллекта, в Калининградской области снова «накрылась» приземленная система электронной записи к врачу. Такой же сбой в работе системы уже наблюдался в пятницу, тогда в минздраве сослались на «технические работы». В понедельник также стало известно, что бывший главврач БСМП Евгений Любивый хоть и уволился якобы «по собственному желанию» (после скандального задержания на Куршской косе), но увольнением не согласен и теперь пытается восстановиться на работе через суд. Одновременно уволенный из областной клинической больницы нейрохирург Борис Фомин заявил, что «был шокирован» решением руководства и считает, что результаты медицинского освидетельствования, которые легли в основу его увольнения, были сфальсифицированы. В общем, калининградскую медицину лихорадит так, что впору уже и искусственный интеллект подключать, потому что человеческий явно не справляется.







И снова о Канте. В Кафедральном соборе после восьми месяцев ремонта и реэкспозиции возобновил работу музей философа. Теперь здесь можно увидеть не только старинные книги, но и современную видеоинсталляцию звездного неба, мультимедийную экспозицию «Обед у Канта», созданную на грантовые средства благотворительного фонда Владимира Потанина. 22 апреля, в день рождения Иммануила Канта, музею также подарили «Критику чистого разума» на русском языке, которая появилась на свет в конце XIX века, Библию Мартина Лютера, изданную на немецком языке в 1772 году, и медаль 1924 года, выпущенную к 200-летию Канта. Одной из первых обновленную экспозицию увидела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.







Независимо от отношения властей и современных интерпретаций его трудов, Иммануил Кант стал неотъемлемой частью Калининграда. Сейчас, во время 300-летия со дня его рождения, это особенно заметно — но «городом Канта» российский областной центр можно было бы назвать и вне юбилея. Вездесущая Юлия Власова подтверждает этот тезис.







«Новый Калининград» решил не оставаться в стороне и по-своему тоже отметить юбилей философа, которого многие калининградцы искренне считают «своим» (хотя его работы мало кто читал). Иммануила Канта сегодня часто вспоминают по поводу и без, иногда в попытках переложить на мыслителя ответственность за происходящее. Впрочем, в художественной литературе его имя тоже нередко встречается. Предлагаем сыграть с нами в игру и вспомнить (или угадать, тут как пойдет), авторов знаменитых и не очень цитат.