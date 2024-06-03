Вечерний @Калининград: потоп, традиционно дорогой Калининград и «Балтика»

«По колено и глубже»: многие улицы Калининграда затопило накануне сильным ливнем. Особенно не повезло микрорайону Остров, а точнее автомобилистам, которые оставили машины около домов по ул. Генерала Павлова в районе гимназии № 22. Машины ушли под воду практически по крышу. Городские власти утверждают, что занимались ликвидацией подтоплений почти всю ночь. Глава администрации Елена Дятлова похвалила чиновников за работу и заявила, что проблема на Острове — в устаревшей ливнёвке. Тем временем прокуратура начала проверку соблюдения норм содержания ливневых канализаций и прав пострадавших граждан на получение компенсаций понесенного ущерба. Как минимум один пострадавший житель высказал намерение судиться с властями из-за ущерба автомобилю.

В минувшие выходные журналист «Нового Калининграда» побывал в Санкт-Петербурге и заглянул в магазин «Дикси» на Лермонтовском проспекте. Мы решили сравнить цены в магазине северной столицы и в супермаркете «Виктория» на ул. Куйбышева, 91, в Калининграде. Анализ показал, что в Санкт-Петербурге дороже рис, яблоки «Голден» и сметана. Одинаковые цены на муку и макароны «Макфа» по акции. Все остальные товарные позиции (включая куриное филе, яйцо бананы, апельсины и т.п.) в северной столице оказались дешевле, чем в Калининграде. При этом, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области в 2023 году составила 54 734 рубля. Средняя зарплата жителя Санкт-Петербурга выше в 1,7 раза — 95 100 рублей, отмечал «Деловой Петербург».

Ещё одна новость на тему «дорогого Калининграда»: в рейтинге по уровню благосостояния российских семей Калининградская область оказалась на 65 месте из 85-ти. Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

В Калининградской области есть проблемы с авиаперелетами больных детей на лечение и консультации в федеральные центры. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказала руководитель благотворительного фонда «Верю в чудо» София Лагутинская. Также мы поговорили с Софией о том, как движется строительство хосписа, каким образом сейчас обстоят в нашей области дела с «невидимыми детьми», о грядущем рок-фестивале «Рок ради жизни» (16+), принципе гуманизма и многом другом.

Футбольный сезон 2023/2024 для калининградского футбольного клуба «Балтики» закончился позже, чем ожидалось. В середине мая калининградцы вышли в финал Кубка России, чем уже удивили страну. Но второго чуда, увы, не случилось: питерский «Зенит» «перевернул» игру в конце встречи и забрал трофей в Северную столицу. Балтийцы остались без титула, но заслужили любовь болельщиков. Корреспондент «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев в воскресенье побывал на эпохальном матче в московских «Лужниках». Как это было — читайте в его репортаже из самого центра событий.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»