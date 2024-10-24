Вечерний @Калининград: исход из правительства, взлом «Элжура» и минус пляж

На этой неделе, по всей видимости, завершился исход из области чиновников, которые вслед за Антоном Алихановым сменили калининградское правительство на федеральный Минпромторг. В их число вошли Олег Ступин, Сергей Камчатный, Наталья Борщук и три Дмитрия: Кусков, Лысков и Дацышин. Из всей этой братии выделяется лишь последний. Он не приехал в Калининград вслед за Алихановым во время его губернаторства, как остальные, а стал его помощником, будучи местным жителем. Так или иначе, все они получили посты в Министерстве промышленности и торговле России, а трое из них и вовсе вернулись в ведомство, как и сам Алиханов.

В этой пятёрке есть как явный карьерный рост, так и даунгрейд. Например, тот же Дмитрий Дацышин из помощника с зонтиком дорос до руководителя аппарата ведомства. А Камчатному повезло меньше: пост главы аппарата правительства Калининградской области он сменил на должность директора управления протокола и пресс-службы. Ступин и Кусков стали главами департаментов Минпромторга, а Лысков в ранге советника руководит медийной составляющей работы Алиханова и, по всей видимости, весьма плодовито — сайт федерального министерства пестрит портретными фотографиями шефа Лыскова во время всевозможных интервью. Как говорится, сбылась мечта... Без ответа остаётся лишь вопрос, кто займёт посты, освободившиеся после исхода московских (и одного калининградского) кадров.

Догадки строить уже можно. Новый губернатор Алексей Беспрозванных недавним распоряжением выделил бюджетные 54 млн рублей на покупку шести двухкомнатных квартир в Калининграде. При этом руководить аппаратом регионального правительства позвал экс-чиновника (кто бы мог подумать) всё того же Минпромторга. Рискнём предположить, что Беспрозванных пойдёт по стопам своего предшественника и пригласит в Калининград своих — знакомых и проверенных людей. И тоже из Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Тем более что вакантных мест в областном правительстве сейчас хватает. Другой вопрос, что зарплаты в Калининградской области, наверное, поменьше минпромторговских. Так это регион такой особый — с высокими ценами и низкими зарплатами, поэтому одна надежда на исполнение обещание губернатора сделать область лучше в стране и т.п.

Власти Калининграда объяснили, почему в границах города не может появиться новое кладбище. Как сообщила глава администрации города Елена Дятлова, этому мешает плотная городская застройка и требования к расстоянию кладбища до ближайших домов. Дятлова также заявила, что власти вынуждены сегодня думать о том, «как и где должно появиться следующее муниципальное кладбище для города Калининграда».

Утром 24 октября стало известно, что старшеклассники лицея № 18 в Калининграде получили угрозы через «Элжур». Рассылка сообщений угрожающего характера прошла по всей параллели. Руководство школы обратилось с заявлением в полицию. К вечеру на странице учебного учреждения «ВКонтакте» появилось обращение, в котором говорится, что пользователям системы необходимо заблокировать доступ к сервису по логину и паролю.

На пляже в Янтарном планируют построить ресторан-крабоварню, отель на 40 номеров, СПА и разместить другие туристско-развлекательные объекты. Размещение предполагается на земельных участках с кадастровыми номерами 39:22:000000:380, 39:22:000000:381, 39:22:000000:382. На данный момент на этих участках, согласно публичной кадастровой карты, разрешено туристическое обслуживание.

Концерты группы «Ария», Эхо IV Московского международного фестиваля архивных фильмов в кинотеатре «Заря», автоквест «Дозор» с миссиями в различных точках города, домашний матч «Балтики» с екатеринбургским «Уралом», бармен-шоу «Коктейльная вечеринка» в «Резиденции Королей» и концерт Алексея Чумакова во Дворце спорта «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, чем заняться в последние выходные октября.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»