Вечерний@Калининград: смертельный циклон, сюрприз от губернатора и сор из избы

Первый день последнего месяца осени для Калининградской области оказался не из приятных. Предсказанный синоптиками циклон «Мартина» нагрянул в регион и в считанные часы натворил бед. Шквалистый ветер, порывы которого достигали 25–27 м/с, повалил немало деревьев: по состоянию на 17 часов пятницы их было 50. К несчастью, одно из них стало причиной смертельного ДТП в Гурьевском районе.

Автомобиль «Форд» за рулем которого находилась 46-летняя женщина, врезался во внезапно упавшее перед машиной дерево. Водитель погибла на месте, ее 47-летняя пассажирка госпитализирована. К сожалению, риск новых происшествий на территории области сохраняется: по прогнозам метеорологов, усиление ветра продолжится и в выходные. Циклон покинет наш регион лишь к понедельнику. Берегите себя и соблюдайте меры предосторожности! «Новый Калининград» приносит соболезнования родственникам погибшей.



Губернатор Алексей Беспрозванных за два месяца до Нового года опробовал роль Деда Мороза, «раздобыв» для калининградцев аж 25 тысяч субсидированных авиабилетов. Буквально накануне, согласно данным сайтов авиакомпаний, льготные билеты «Калининград — Москва»можно было купить только на ноябрь. На декабрь и тем более январь они в продаже отсутствовали. Журналисты забили тревогу — и случилось чудо: уже наутро оказалось, что билеты есть, они даже появились на сайте «Аэрофлота». «На декабрь этого года в Санкт-Петербург, Москву из Калининграда и обратно они в продаже у авиакомпаний „Северного ветра“ и „Уральских авиалиний“. <...> Обратились и в Росавиацию с просьбой обеспечить продажи субсидируемых билетов „Аэрофлота“ на декабрь этого года. Сегодня появились билеты в Москву, Санкт-Петербург и обратно», — сообщил Беспрозванных. Также он пообещал решить вопрос с продлением льготной программы на январь в течение ближайших двух месяцев. История в целом хорошая, если бы не тот факт, что она вновь продемонстрировала, что такие важные вопросы решаются не системно, а в ручном режиме.





Местные коммунисты неприятно удивили склочным скандалом, разразившимся вокруг ухода из рядов КПРФ одного из депутатов Горсовета Калининграда — Алексея Колобова. О своем решении он сообщил накануне, обосновав его несогласием с действиями руководства регионального отделения партии, которая, по его словам, подавляет инициативы активных членов, не соблюдает положения устава, при этом требуя этого от других. Колобов уточнил, что уходит к «Коммунистам России», которые в большей степени соответствуют его взглядам и убеждениям. А уже в пятницу утром последовал жесткий ответ от вчерашних однопартийцев, которые назвали депутата Горсовета «опальным политиком», который «переметнулся в когорту спойлеров». Разгромное заявление было опубликовано на официальном сайте отделения КПРФ. И на этом обмен колкостями между коммунистами не закончился: в дело вмешались новые соратники Колобова, которые прокомментировали нелестные высказывания в его адрес, предположив, что «там [в КПРФ] недалёкого ума человек такие заявления делает», и сообщив, что «вступать в полемику по типу „Ты дурак! — Нет, ты дурак“» «Коммунисты России» не собираются. Не нам судить, кто тут «в белом пальто», а кто злодей — однако послевкусие от всей этой истории, прямо скажем, осталось пренеприятное. И очевидно одно: подобные выносы сора из избы уж вряд ли добавят авторитета и электората приверженцам «красной» идеологии.

Что день грядущий нам готовит? На этот вопрос «Новый Калининград» дает ответ в традиционном тематическом обзоре. Из него вы узнаете, что с ноября стало проще получить компенсацию на оплату ЖКУ, вид на жительство, справку о статусе участника СВО и выплату донорам. А вот жизнь блогеров и майнеров, напротив, усложняется. Подробнее об этих и других нововведениях — в нашем материале.