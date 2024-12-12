Вечерний @Калининград: линия о больном, запрет на заграницу и свежие вакансии

В четверг Алексей Беспрозванных провел первую на посту губернатора Калининградской области прямую линию. Общался он с населением чуть меньше двух часов и в принципе вопросы, которые были допущены до прямого эфира, оказались вполне понятными и очевидными — высокие цены на продукты, отсутствие субсидированных авиабилетов, разбитые тротуары и дороги, неуправляемые управляющие компании, демография, дефицит водителей и т.п. Но больше всего вопросов было на тему калининградской медицины — люди жаловались на отсутствие лекарств для льготников, на отвратительную маршрутизацию, когда пациент может попасть к узкому специалисту только через терапевта, приема которого приходится ждать неделями, на нехватку врачей и т.п.



Особую горечь вызвала история калининградки, которая с мая не может начать лечение от онкологии. Тяжелый диагноз ей поставили полгода назад, но до сих пор ни одной таблетки она не получила, попасть в онкоцентр в Родниках не смогла. Губернатор, конечно, после эфира распорядился немедленно госпитализировать женщину в новый онкоцентр. Только ведь проблема в том, что этот случай не единственный, и каждый онкобольной не сможет дозвониться до губернатора, а некоторые до следующей прямой линии просто не доживут. Буквально на днях мы рассказывали о трагической истории 20-летней девушки, против которой возбудили дело из-за попытки дать взятку главврачу онкоцентра. Девушка пыталась спасти отца и добиться госпитализации его в Родники. Но вместо этого получила уголовное дело. Мужчина в тяжелом состоянии все это время находился дома. После публикации портала его пригласили в учреждение, но госпитализировать не стали — об этом мы расскажем подробнее позже.

Когда узнаешь о таких историях, в голове крутится вопрос: а что же наше бывшее правительство, бывшие министр здравоохранения и губернатор, которые гордились тем, что столичные медики приезжают поработать на оборудовании калининградских больниц, позаниматься наукой. А люди при этом были на каком месте? Наверное, это очень хорошо и приятно — возводить новые общественные пространства, покупать современное оборудование, чтобы было чем похвастать перед столичными гостями. Только калининградцам, которые умирают дома на руках у родных, не получая лечения — нужны эти общественные пространства, если они не могут получить помощи? Не исключено, что подобных трагических историй пациентов было немало, просто им не давали «ход в эфир». Сейчас дали, но и у нового губернатора пока еще большой кредит доверия. Будем надеяться, что новая власть попытается всё же что-то изменить, а не просто перекроет в следующий раз доступ в эфир тем, кому нужна помощь.

Сотрудникам исполнительных органов власти Калининградской области рекомендовали отказаться от заграничных отпусков. Как сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией, в органы пришло соответствующее письмо за подписью начальника Управления государственной службы и кадровой работы Юрия Дудко, в котором тот ссылается на устное поручение губернатора Калининградской области. Оказывается, Алексей Беспрозванных не рекомендовал выезжать за пределы РФ, «за исключением следования и сопровождения родственников к месту получения медицинских услуг». Также в министерства и ведомства был направлен новый бланк заявления на отпуск, где отдельно выделена строчка о том, что ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудник планирует провести на территории Российской Федерации.

Как утверждают источники, поручение появилось как реакция губернатора на заграничный лакшери-отпуск одного из муниципальных глав. Не будем называть фамилию чиновника, пока он не согласится дать комментарий на эту тему. Но отметим, что его даже прочили на пост сити-менеджера Калининграда. Теперь, видимо, не прочат. Вот что бывает, когда у чиновников не срабатывает чутьё по поводу того, что думает новое начальство. Тем более, что прежние власти рекомендаций проводить отпуска на территории России не давали (и не исключено, что правом отдохнуть за границей активно пользовались сами). Кстати, совершенно не удивляет в формулировке рекомендации оговорка про лечение за границей — после историй про наших онкобольных особенно.

На «Новом Калининграде» стартует новая еженедельная рубрика. В еженедельных обзорах мы будем рассказывать о самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых вакансиях, размещенные в разделе «Работа», которые могут заинтересовать как начинающих специалистов, так и уже опытных профессионалов. Читайте в выпуске на этой неделе, какую зарплату работодатели предлагают водителю, тьютору, сотруднику правительства Калининградской области, кладовщику и другим.

Хореографические сказки «Снежная королева» и «Щелкунчик» в светлогорском «Янтарь-холле», концерт Линды на «Вагонке», волейбольный матч между «Локомотивом» и «Минчанкой» в ДС «Янтарный», финальная игра сезона студенческой лиги КВН в ДК «Машиностроитель», последний театральный марафон «Нетеатра» в «Катарсисе» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как не пропустить самые яркие события предстоящих выходных.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»