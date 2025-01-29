Вечерний @Калининград: мэрские страусы, новые туристы и размножение коммунистов

Довольно неуклюжую попытку избежать ответов на простые вопросы продемонстрировали в очередной раз власти, на этот раз — городские. Они запросили отсрочку на запрос, направленный им накануне «Новым Калининградом» по поводу грядущего повышения тарифов на общественный транспорт для льготных категорий — пенсионеров, детей-инвалидов, многодетных, школьников и т.п.

Неделю назад на сайте горадминистрации появился проект решения горсовета Калининграда о повышении тарифов — например, для школьников с 15 рублей до 20 рублей за поездку, для пенсионеров за проездной — с 300 рублей до 450 рублей. В горсовете «Новому Калининграду» сообщили, что документ ещё не видели, и предложили обратиться в мэрию. Мэрия на просьбу как-то прокомментировать ситуацию просто молчала. В понедельник «Новый Калининград», воспользовавшись предоставленным Законом «О СМИ» правом, направил официальный письменный запрос (на бланке с печатью, всё как требуется) с просьбой прокомментировать: кто же инициировал повышение, почему инициировал и когда оно, собственно, всё случится. Неужели городской бюджет лишился почти 3,5 «профицитных» бюджетных миллиардов, в нём образовалась дыра (например, из-за строительства платных парковок, которые нынче пустуют), и теперь надо затыкать её деньгами пенсионеров и школьников?

Однако на запрос пришел ответ о том, что быстро собрать информацию по этому поводу в горадминистрации не могут, ждать надо до двух недель. Странное дело, поскольку просто так «вбрасывать» такие остросоциальные проекты документов, затрагивающие сотни тысяч жителей областного центра, не разъяснив позицию и не подготовив адекватное обоснование — это прям-таки верх «профессионализма». Не говоря уже о том, чтобы потом по-страусиному сбегать от вполне понятных вопросов.

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак на большой пресс-конференции в аэропорту «Храброво» в среду озвучил наконец то, о чём думали последний месяц жители региона — кто с тревогой, кто с предвкушением дополнительной прибыли: экологическая катастрофа на Чёрном море приведёт к тому, что рост турпотока в регион этим летом вырастет. Аэропорт, в котором уже сейчас в пиковые нагрузки пассажиры ждут вылета, сидя на полу, должен принять еще больше самолётов, а в отелях уже наблюдается дефицит мест на курортный сезон. В этой ситуации жителям региона, успевшим перестроиться под новые экономические реалии, переквалифицировавшись в экскурсоводы, таксисты и прочий обслуживающий персонал, можно только позавидовать. Остальным калининградцам — вряд ли. Самое время закупиться субсидированными билетами на лето, чтобы уехать куда-нибудь, где туристов любят больше, чем в Калининграде.

В горсовете Калининграда в среду появилась новая фракция — «Коммунисты России», в неё вошли бывшие члены фракции КПРФ Елена Гладилина и Алексей Колобов. Последний, кстати, ранее возглавлял фракцию КПРФ, но ушёл в «Коммунисты России». А фракцию КПРФ возглавил Сергей Севостьянов, в декабре исключенный из партии обкомом КПРФ. Партию «Коммунисты России» в регионе в настоящее время возглавляет Владимир Султанов — сам бывший член КПРФ, исключенный из партии, стоявший затем у руля КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости).

Если вы устали следить за всеми этими движениями, признаемся: мы следим за ними уже последние лет десять и не перестаем удивляться. Ни одного последнего созыва Заксобрания не обходится без какого-либо скандала в рядах коммунистов. О последнем таком мы рассказывали подробно в начале январе (читайте по ссылке). Но каждый раз партия стабильно получает места в местных советах и парламенте. Видимо, из-за названия. Что касается «Коммунистов России», то одно время она регулярно участвовала в выборах всех уровней, предоставляя в списках одних и тех же кандидатов — например, бармена из Липецка, экспедитора из Выборга, экономиста из Абакана и т.д. В обкоме КПРФ партию называли обидным словом «спойлеры» (видимо, тоже из-за названия). Однако ж «Коммунистам России» удавалось периодически получать депутатские мандаты. Теперь партия будет не только нести броское название со словами, знакомыми немалой части голосующей аудитории с детства, но у неё появятся и свои местные лица. Кому от этого будет лучше? Ответ тут, как кажется, вполне очевиден — явно не самим коммунистам, а их ближайшим «оппонентам» ЛДПР и «Единой России».

Фото: Государственный архив Калининградской области

На фоне кризисных явлений среди местных коммунистов довольно интересно посмотреть, что происходило с настоящей КПСС, когда она еще была «партией власти» в стране. В очередном обзоре калининградской прессы за 1990 год можно прочитать, как «нарастала тревожная тенденция к добровольному выходу из партии и сдаче партийных документов». Если в 1987 году таких фактов было 20, в 1988 году 154, то в 1989 году с партией разорвало отношения уже 908 человек. Принято считать, что история развивается по спирали. Правда, то, что сейчас происходит в региональном отделении КПРФ, скорее похоже на некий странный завиток. Думается, что куда важнее помнить о том, что история имеет свойство повторяться, нынешней партии власти.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда», Государственный архив Калининградской области