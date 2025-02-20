Вечерний@Калининград: остров Славск, полезные нововведения и борьба за Кубок

Мечтать, как известно, не вредно. Тем более что иногда мечты сбываются. И, возможно, когда-нибудь станут реальностью фантазии властей Славска, которые видят его в будущем городом для «безопасной и комфортной жизни», куда хочется переехать «для работы на удалёнке». Правда, пока из Славска в основном уезжают. Не в последнюю очередь по причине отсутствия этой самой работы.

Население муниципалитета с 2010 года по 2024 год сократилось более чем на четверть. И это далеко не единственная проблема Славского муниципального округа. Плохая транспортная доступность, перебои с лекарствами, нехватка газа и «вечная» проблема с мелиорацией — о своих бедах славчане поведали губернатору и министрам облправительства, приехавшим в Славск на выездное заседание. По итогам выезда власти традиционно пообещали сделать все возможное для решения наиболее острых вопросов муниципалитета. Мы же зафиксировали все эти обещания и надеемся увидеть, как они будут исполняться, желательно в обозримом будущем и не только на бумаге. Потому что мечтать, как известно, не вредно.





Пока областное правительство раздумывает над возможными решениями проблем Славска, региональное Заксобрание на очередном заседании утвердило несколько по-настоящему полезных нововведений, причем не только для славчан. В частности, в Калининградской области разрешили продажу лекарств в медицинских организациях в муниципалитетах, где нет аптечных пунктов. Ранее такая мера была предусмотрена для части фельдшерско-акушерских пунктов региона. По новому же закону фармацевтическая деятельность разрешается всем государственным медучреждениям области, если у них имеется соответствующая лицензия. Инициативу приняли сразу в двух чтениях ввиду отсутствия поправок. Еще одним бесспорно полезным новшеством стал закон о возмещении затрат жителям области на лечение «заболеваний социально значимого характера, не включённых в базовую программу» в других регионах России. В 2025 году на эти цели в бюджете предусмотрели 756 тыс. рублей. В дальнейшем эта сумма будет увеличиваться. «Вишенкой на торте» стал документ о введении бесплатного времени на муниципальных парковках Калининграда. Оно устанавливается в выходные и праздничные дни, а также с 19:00 до 08:00. Бесплатный въезд на 20 минут предоставляется на парковочные места, которые организованы рядом со спортивными, образовательными, медицинскими объектам, культурными организациям, органами государственной власти и местного самоуправления, а также возле МФЦ. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Бассейн Дворца спорта «Автотор-Арена» 19 и 20 февраля принимал первый этап Кубка России по плаванию, в котором участвовало свыше 470 пловцов из 44 регионов страны. За медали боролись сильнейшие пловцы из России, призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Калининградскую область на домашнем турнире представила сборная из более чем 60 представителей ведущих спортивных школ, областного училища олимпийского резерва и регионального центра спортивной подготовки сборных команд. Моменты первого дня Кубка России по плаванию удалось запечатлеть в нашем фоторепортаже. Оцените накал страстей.





Мероприятия в честь Дня защитника Отечества в «Янтарь-холле», «Бастионе» и на стадионе «Балтика», открытие выставки ювелирных и камнерезных изделий в Музее янтаря, беговой карнавал «Забег света» в Зеленоградске, фестиваль короткометражек в «Сигнале» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как провести выходные и отметить предстоящий праздник.