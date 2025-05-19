Вечерний @Калининград: картофельный кризис, проблемы новостроек и «Балтика»

«Картофельный кризис» в последние недели не сходит с новостных полос. Жители региона продолжают жаловаться губернатору на дороговизну овоща, а минсельхоз — комментировать происходящее. На этот раз в министерстве решили развеять слухи о том, что нехватка местного картофеля на прилавках связана с тем, что его в большом количестве вывезли из Калининградской области. Вывезено «всего» 5% от прошлогоднего урожая, заявили в минсельхозе. При этом посадочные площади под картофель в этом году решили увеличить «ещё на 400 га» до 4 тыс. га. Как это отразится на ценах, не сообщается.

Несколько калининградских управляющих компаний заявили о проблемах с водой, из-за которых придётся устанавливать дополнительное оборудование. Пока же жители жалуются на то, что из кранов вместо горячей идёт холодная вода. «Новый Калининград» разбирался в проблеме.

«Опыт касаний» (18+) — проект, объединивший более 50 художников не только из Калининграда, но и других городов России и зарубежных стран, раскрывших, какую роль в их жизни сыграли прикосновения и как этот опыт повлиял на их мироощущение. Проект представляет собой несколько выставок современного искусства в разных локациях, а также «арт-интервенцию» в сам город в ожидании того, как он отреагирует на эти прикосновения и станет ли соавтором работ.

В пятницу, 16 мая, в Калининграде состоялась «Музейная ночь», в которой в этом году приняли участие восемь учреждений культуры. Гостям было на что посмотреть и в чём поучаствовать: реконструкции, концерты, игровые маршруты с элементами криптографии, всевозможные выставки, видеоарт, исторический веломаршрут и даже открытая органная репетиция — программа была более чем насыщенной, и успеть побывать везде и вспомнить всё оказалось задачей не из лёгких. Справиться всё же попыталась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.





К прошедшей в Калининграде и области «Музейной ночи» присоединился Музей Калининградского кораблестроения, который расположен на заводе ОСК «Янтарь». 17 мая с 18 до 23:30 по маршруту «Ночная смена» прошли порядка 50 человек. У посетителей появилась возможность самим «построить» корабль, начиная с проекта и заканчивая поднятием флага. Для этого на проходной всем раздали бейджи с разными специальностями со всех подразделений и производственных цехов. В интерактивном зале каждый, согласно «выбранной профессии», смог лично принять участие в строительстве корабля. Так, «генеральный директор» прикручивал закладную доску к импровизированному кораблю, а потом поднимал флаг, трубогибщики закручивали вентили, а механик дока запускал его модель.

Калининградская «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу впервые за 30 лет. В 33-м туре калининградская команда сыграла вничью с «Енисеем». Матч прошёл 17 мая на «Ростех Арене». Игра закончилась со счётом 0:0. Однако набранное ранее количество очков обеспечило «Балтике» победу. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Нового Калининграда». О том, заслуженно ли «Балтика» оказалась сильнее своих конкурентов, смогла бы она вернуться в РПЛ с Александром Грищенко во главе и насколько команду нужно изменить для игры в высшем дивизионе, наш корреспондент поговорил с футбольными экспертами.

На «Автотор Арене» с 16 по 17 мая проходил Чемпионат Калининградской области по регби на колясках. В турнире, помимо калининградцев, приняли участие спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. Команда «Балтийский Шторм» завоевала второе место. За игрой следила Юлия Власова.