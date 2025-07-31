Вечерний @Калининград: штраф экс-чиновнику, кредит «Дюне», картошка магазинам

В магазинах стал появляться картофель местного производства. Правда пока что завоз коснулся торговой сети «Спар» — в неё поставили уже 100 тонн продукции сельхозкооператив «Наш продукт». Отметим, что после резкого скачка цен на картофель весной минсельхоз неоднократно говорил, что цена снизится в июле, после урожая. В четверг, 31 июля, овощ в «Спаре» на Понартской стоил 89,99 руб. за килограмм, что, безусловно, ниже, чем, к примеру, в июне (126,9–129,99 руб.), но по-прежнему гораздо выше, чем в феврале (38,99-48,99 руб.). Тем не менее, говорить об окончании «картофельного кризиса» ещё рано.

Зеленоградский районный суд приговорил экс-замглавы администрации муниципалитета Павла Боровикова к штрафу за мошенничество при участии в конкурсе по распределению государственных грантов. На заседании установили, что он решил незаконно получить грантовые средства на развитии сельского хозяйства и присвоить их себе. Чтобы победить в конкурсе от облминсельхоза, обвиняемый привлёк свою знакомую, которой пообещал поделить выигранные средства. Ущерб бюджету Калининградской области составил более 1,48 млн рублей. Приговор пока в законную силу не вступил. Подробнее — по ссылке на сайте.

Минэкономразвития дало положительное заключение на заявку Калининградской области о строительстве курорта «Белая Дюна» под посёлком Янтарный. Сама заявка касалась строительства инженерной инфраструктуры и, конечно же, затронула и тему финансов. Так, оказалось, что власти Калининградской области рассчитывает на казначейские кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет. Однако, несмотря на одобрение минэкономразвития, последнее слово всё же останется за президиумом правкомиссии по региональному развитию.

Директор по персоналу корпорации Ростех Юлия Цветкова в ходе деловой сессии в рамках VIII международного форума янтарной промышленности «Amber Forum» высказала мнение, что в России нужно радикально и системно подходить к повышению престижа рабочих профессий и объяснять молодым людям, что они «не смогут вечно крутить педали, работая курьерами». «Мы максимально стараемся, чтобы наши зарплаты были выше, чем в среднем по региону. Это достаточно сложно, учитывая, что у нас гособоронзаказ, но, тем не менее, у нас в целом практически везде зарплаты выше, — сказала она. — Но мы понимаем, что сегодня этого категорически не хватает. То есть, как бы мы ни бежали быстро, все равно всегда найдется кто-то, кто может предложить более высокую зарплату — финтех, IT, ритейл, неважно». В качестве возможного решения проблем Цветкова предложила вариант с созданием среды с правильными установками, где со школы детям объясняют, почему стране нужны рабочие и популяризируют труд рабочего человека. Подробнее — по ссылке.

Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» в ЦПКиО, ковбойская вечеринка в «Бастионе», концерт Сосо Павлиашвили в «Янтарь-холле», парусный фестиваль в Полесске, День полётов на Куршской косе, первый домашний матч «Балтики» в новом сезоне РПЛ — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о самых долгожданных и ярких событиях первых августовских выходных.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и с сайта правительства Калининградской области