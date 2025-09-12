Вечерний@Калининград: вояж Беспрозванных, вопросы Дятловой и элита Калининграда

В минувший четверг губернатор Алексей Беспрозванных отправился в очередное «путешествие» по Калининградской области. На этот раз он решил посетить Светловский округ. Начиналась поездка, что ни на есть, позитивно — «золотые» шпроты без признаков ботулизма рыбколхоза «За Родину» и открытие ФОКа с танцами и песнями.



После «приятной» части настало время посещения Центральной городской больницы с потрескавшимися скамейками и потопами во время ливней (но зато с «неплохой» ситуацией с кадрами и оборудованием), а также самого главного — встречи с жителями, у которых, стоит отметить, все же были вопросы к местному здравоохранению. Не обошлось и без традиционной темы состояния дорог, которая ни раз поднималась во время визитов Беспрозванных в другие муниципалитеты, и вопроса зарплат в Калининградской области. Последние, по заверениям губернатора, оказались не ниже, чем в среднем по стране — «80,3 тыс. по последней статистике» (при этом средняя зарплата в России, по данным Росстата, в июне составила 103,1 тыс. руб.). Более подробно о посещении Беспрозванных Светлого можно почитать по ссылке.

Пока губернатор знакомился с проблемами светловчан, Елена Дятлова отвечала на наболевшие вопросы калининградцев. Так, глава горадминистрации поспешила сообщить, что мэрия не исключает перенос сроков завершения благоустройства площади перед спорткомплексом «Юность» на весну 2026 года — все зависит от погодных условий. Точнее, от того, насколько они будут благоприятными — если стихия позволит, то объект сдадут до конца года. Ещё одна новость касается транспортной доступности — на этот раз бывшего Балтрайона. Помочь в решении проблемы, по словам Дятловой, может грядущая поставка троллейбусов и «перенаправка» части автобусов из Чкаловска. Все, чего попросила чиновница, — дать ещё «чуть-чуть» времени. Не обошлось и без хороших новостей — мэрия выиграла иск о расторжении концессионного соглашения с ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда».

Калининградской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 11,45 млрд руб. Средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт. Предполагается, что последний позволит повысить пропускную способность дорожной сети, сократить время в пути и обеспечить безопасность движения. Путепровод через жд-пути за кредитные предполагается построить не абы где, а в в районе поселка Сокольники. Судя по адресу, недалеко от Каменки. Не иначе как к развлекательному кластеру, который хочет построить здесь известный застройщик Александр Качанович. Хотя, наверное, куда важнее бы такой путепровод был в самом Зеленоградске со стороны старой дороги. Но властям , видимо, виднее, куда и на кого тратить бюджетные кредиты.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила изучать предложения сегмента долгосрочной аренды. Очередь дошла до самых дорогих двухкомнатных квартир. Поселиться в районе, «где жила аристократия Кёнигсберга», в «роскошной» квартире, где «ещё никто не жил», с интеллигентными соседями и в «атмосфере респектабельности» обойдётся в 120-190 тыс. рублей в месяц. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда», в материале также использовано фото с сайта cian.ru.