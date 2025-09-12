Дятлова прокомментировала итоги суда по школе на Левитана

Елена Дятлова надеется на то, что власти смогут начать достраивать школу на ул. Левитана в 2026 году. Об этом глава администрации Калининграда рассказала в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», комментируя итоги суда с концессионером образовательного учреждения. Итоговое заседание состоялось 9 сентября.

«Решением суда первой инстанции требования администрации городского округа „Город Калининград“ удовлетворены в полном объёме. Это и возврат капитального гранта, это и уплата неустоек, это и оплата за проведённую экспертизу. Но это не так важно. Самое главное, что администрации передаётся незавершённый объект строительства и возвращается земельный участок, который был передан в аренду концессионеру. Мы сейчас ждём самое главное — чтобы решение суда вступило в законную силу», — отметила сити-менеджер.

Это может произойти через месяц в случае, если концессионер не будет обжаловать решение суда первой инстанции. В противном случае придётся пройти ещё одно судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции, решение которого вступает в силу сразу после вынесения.

По словам Елены Дятловой, губернатор Алексей Беспрозванных поручил горадминистрации и региональному министерству образования при рассмотрении бюджета на 2026-й, 2027-й и последующие годы предусмотреть финансирование продолжения строительства указанной школы.

«Сейчас мы будем очень сильно зависеть, конечно, от решения концессионера продолжать судебное разбирательство либо остановиться на решении суда первой инстанции. Я хочу верить в то, что уже в 2026 году мы начнём достраивать эту школу», — заключила глава горадминистрации.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. Возвести образовательное учреждение планировали до конца 2023 года. В январе 2023-го стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок завершения строительства — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры. Как заявляла ранее Елена Дятлова, начать достраивать школу власти смогут не раньше 2026 года.

В ходе заседания бюджетного комитета Законодательного собрания Калининградской области 21 мая спикер парламента Андрей Кропоткин отметил, что концессия является неудачной формой строительства школ.

В августе 2025 года министр образования Светлана Трусенева сообщила, что школа на ул. Левитана первой из концессионных школ региона «подходит к финишу» судебных разбирательств.

9 сентября 2025 года Администрация Калининграда выиграла иск о расторжении концессионного соглашения с ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда». Решением суда с концессионера необходимо взыскать капитальный грант в размере 396,4 млн руб., неустойку — 2,98 млн руб., расходы на проведение судебной экспертизы — 1,7 млн руб. и госпошлину — 2,57 млн руб. (всего 403,65 млн руб.).

Также власти добились расторжения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 39:15:141717:979 от 13 июля 2022 года, на котором находится недострой школы, и признания права собственности городского округа «Город Калининград» на объект незавершенного строительства со степенью готовности 9,77%.