Вечерний @Калининград: тучи над мэрией, автодублер моста и Прилепин

Над мэрией Калининграда сгустились тучи: в четверг стало известно, что там проходят обыски. Удалось выяснить, что оперативные мероприятия проводили силовики совместно с ФСБ. При этом в пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» утверждали, что о деталях оперативных мероприятий они ничего не знают, а сотрудники по-прежнему занимаются своей работой. Кроме того, стало известно, что глава администрации города Елена Дятлова находится сейчас в отпуске.



«Новому Калининграду» удалось связаться с руководителем комитета городского развития и цифровизации Игорем Шлыковым, занимающим также должность первого заместителя главы администрации. «Я вот сейчас сижу и с почтой разбираюсь, отвечаю на запросы граждан, — сообщил Шлыков. — Сейчас что-нибудь упущу и не то что-нибудь рассмотрю. Это не мой профиль, поэтому не могу ответить». Правда, чуть позже источники рассказали, что обыски проводились как раз в комитете городского развития и цифровизации и именно в здании на пл. Победы, 1. То есть, верить тут можно кому-то одному: источникам или Игорю Шлыкову.

Уже вечером агентство ТАСС (также со ссылкой на источники) сообщило, что сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в администрации Калининграда изъяли документы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Официальной информации от силовых структур до настоящего времени не поступало. Хотя учитывая, что «мероприятия» проводились в самом центре Калининграда, удивительно было бы их пытаться скрыть. Будем ждать подробностей. И напоминаем, что в соответствии со ст. 14 УПК РФ, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Кстати, в телеграм-канале главы администрации (которая, как мы помним, находится в отпуске) всё мирно и спокойно: сегодня «Елена Дятлова» сообщила о парке Гагарина и новых остановочных пунктах. Создающая позитивный информационный шум машина не дает сбои даже в критической ситуации.

Финансирование строительства автодублёра двухъярусного моста в Калининграде будет осуществляться федеральным центром до 2029 года. Сдать объект раньше без смещения сроков поступления средств «влево» невозможно. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда 16 октября. До этого объект обещали сдать в 2026 году.

Фразы «смещение влево» или «смещение вправо» стали довольно часто употребляться после прихода губернатора Алексея Беспрозванных. Означают они перенос сроков на более ранний (влево) или отдаленный (вправо). По немалой части объектов капитального строительства сроки смещаются вправо — об этом говорили накануне депутаты и чиновники на заседании комитета по бюджету. Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин обратил внимание, что это происходит, потому что подрядчики не хотят участвовать в конкурсах, которые проводят власти. К чему это может привести — видно на примере трех недостроенных школ, сроки ввода в эксплуатацию которых, по всей видимости, сдвинутся изрядно вправо.

Известный своей радикальной позицией писатель Захар Прилепин, один вид которого вызывает неоднозначные эмоции у определенных слоев общественности, в этом году открывал Дни литературы Калининградской области в Кафедральном соборе. До того, как отправиться в собор, он встретился с участниками региональной программы «Герои 39», цель которой, как ранее пояснял губернатор Беспрозванных, — адаптировать к мирной жизни бойцов СВО. Слушателями программы стали 28 человек, которые участвовали в боевых действиях, а сейчас проходят обучение, чтобы затем приступить к работе в органах госвласти и местного самоуправления. Прилепин рассказал им о довольно любопытных вещах, говорить о которых вслух сейчас не очень принято: чего ждут от участников СВО люди, «недовольные перезагрузкой кадровой системы». Между тем, к обычной жизни после того, как всё закончится, вернется куда больше, чем 28 человек, отобранных в «Герои 39». И в этом плане почитать тезисы яркого представителя этого поколения будет полезно представителям самой разной общественности.

Стоит отметить, что политизирование такого традиционно светского мероприятия, как Дни литературы, происходит второй год подряд — в прошлом на открытии выступали представители так называемой Z-поэзии. Наверное, для того, чтобы и жители Калининградской области начали осознавать, в какие они живут времена.

Проходят в регионе и просто культурные мероприятия, и даже развлекательные. Дни Эрмитажа в Музее изобразительных искусств, инструментальное шоу группы «OTTA» и концерт Алсу в «Янтарь-холле», фестиваль «очень тяжёлой музыки» в Ялте, трибьют-концерты в «Бастионе», «Лондоне» и «Квартирнике» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» подсказываем, как провести предстоящие выходные без политики.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»