Вечерний@Калининград: «Каскад» и удобрения, семья летчика и выборы

В НТРК «Каскад» сменилось руководство — по данным Единого государственного реестра юрлиц, генеральным директором теперь является Максим Пеляк. По данным ЕГРЮЛ, смена руководства произошла 14 апреля. Максим Пеляк — директор компании по производству удобрений «Экосервис», ООО «Эксперт-Реклама» (издательская деятельность прочая), ООО «Мойщик» (мойка автомобилей и т.п.) и возглавляет федерацию фиджитал-спорта.



Портал «Руград» обратил внимание, что Пеляк является менеджером экс-вице-премьера правительства области и экс-руководителя телеканала Гарри Гольдмана, который, судя по всему, в настоящее время активно занят модернизацией здания по Карла Маркса, 18 — некогда крупнейшей типографии «Янтарный сказ», которая была сначала закрыта, затем приватизирована. Также связи от Гольдмана тянутся к другим проектам — например, горевшему зданию отдела милиции Ленинградского района (бывшей комендатуре Кёнигсберга) и т.д. и т.п.

О том, что смена руководства телеканала, скорее всего, неминуема, стало понятно в марте, когда новым совладельцем юрица «НТРК Каскад» стал бизнесмен из Калуги Константин Бубненков, консолидировавший 74% в уставном капитале. Тогда же источники утверждали, что бизнесмен имеет отношение к Гарри Гольдману, хотя, судя по составу юрлиц, владевшим «Каскадом», люди Гольдмана продолжали оставаться в числе соучредителей компании.

Оставшаяся часть ООО (26%) принадлежит структуре правительства — АО «Корпорация развития Калининградской области». Там, кстати, заявляли, что после смены состава учредителей канал продолжает работу в штатном режиме, изменений в операционной деятельности не планируется. По всей видимости, по мнению руководителей Корпорации, изменения в топ-менеджменте компании — это штатный режим.

Независимая телекомпания «Каскад» была создана в 1991 году Игорем Ростовым и Ольгой Котовской, первый эфир состоялся 12 апреля 1992 года. Компания выпускала яркие, острые сюжеты, поднимала проблемы политики и экономики. В 2006 году у компании сменились соучредители, Ростов и Котовская заявляли о рейдерском захвате предприятия. В ноябре 2009 году Ольга Котовская погибла — её тело было найдено около многоэтажки на ул. 9 Апреля. Источники утверждали, что к смене собственников и топ-менеджмента имели отношение экс-губернатор Георгий Боос и экс-сенатор от региона Олег Ткач.

Компанию в разное время возглавляли экс-вице-губернатор Владимир Пирогов, экс-вице-премьер Гарри Гольдман. В 2018 году подконтрольная правительству области Корпорация развития Калининградской области без публичных объявлений приобрела 26% в НТРК «Каскад». Директором компании была назначена Ольга Волкова, ранее работавшая в представительстве Калининградской области в Москве, заместителем директора являлся супруг Волковой Борис Чесноков. В 2025 году новым руководителем компании стал занимавший ранее пост глава исполкома «Единой России» Сергей Руденко.

Говорить о том, какое влияние «Каскад» сегодня оказывает на умы жителей Калининградской области, довольно непросто. Рейтинги региональных телеканалов давно не публиковались, а опираться на собственный опыт или опыт знакомых в этом вопросе глупо. Хотя, если верить компании «Медиаскоп», 97% россиян в 2025 году смотрели ТВ хотя бы раз в месяц, среднесуточная аудитория составляет 62%. Среднее время просмотра на человека — 3 часа 20 минут в сутки. Хотя с учетом отключений интернета эти показатели могут и увеличиться.

Какое будущее ждёт телеканал при новом руководителе со специфическими компетенциями руководителя автомойки, производства удобрений и т.п., сказать сложно. Но с учетом того, что топ-менеджмент имеет отношение к Гарри Гольдману, прорывы в информационной политике вряд ли ожидаются.

Текст: Оксана Майтакова, Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»; в материале также использовано фото, предоставленное поисковиками