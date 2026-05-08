Вечерний@Калининград: выселение ТЦ, в преддверии Парада и часы в «Вагонке»

На днях на двери ТЦ «Барнаульский», что расположен в нескольких сотнях метров от самого центра Калининграда, появилось объявление о закрытии. Сменившийся недавно собственник ТЦ попросил всех предпринимателей, арендующих помещения в здании, освободить их до 30 июня, поскольку с 1 июля здесь начнутся строительные работы. Аналогичная судьба ожидает и парковку с обратной стороны здания. Водителям, оставляющим здесь свои автомобили, также необходимо забрать их в срок до 30 июня.



Ситуация неприятная как для покупателей, так и для предпринимателей. Калининградцы могли рассчитывать на низкие цены, а бизнес — на низкую стоимость аренды. Однако видимо жилой комплекс, который по слухам должен появиться на месте ТЦ, оказался нужнее. Подробности — по ссылке.

В Калининграде 9 мая пройдет Парад Победы. Подготовка к празднику началась 4 и 5 мая с вечерних репетиций. Посмотреть его можно будет в 10:00 на площади Победы. Мероприятие будет сопровождаться традиционными перекрытиями, с местами которых можно подробнее ознакомиться по ссылке.

День завершится грандиозным артиллерийским салютом в 22:00 на территории мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам и акцией «Свеча памяти» на братской могиле в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. С каких остановок можно будет добраться до дома также можно посмотреть на нашем сайте.

Весной этого года поисковики из отряда «Совесть» в ходе разведки обнаружили в районе Листопадовки Зеленоградского района Калининградской области алюминиевые фрагменты советского самолета. Более подробное обследование участка при помощи глубинного металлоискателя вскоре дало результаты — на глубине нескольких метров находились двигатель, бронекапсула и другие крупные детали штурмовика Ил-2. На прошлой неделе начались раскопки, а 4 мая был опубликован первый отчет. 5 мая подтвердились имена и фамилии летчиков. Тогда же поисковики вышли на связь с родственниками пилота и воздушного стрелка. «Новый Калининград» публикует подробности этого исторического расследования — ознакомиться с ними можно по ссылке.





В легендарном калининградском клубе «Вагонка» запланирован благотворительный концерт «Часы вместе» (18+), цель которого — собрать средства на установку больших часов на башне бывшей кирхи Христа, здание которой сейчас и занимает клуб. Для чего они понадобились «Вагонке», кто их будет изготавливать и что за концерт проведут организаторы проекта, читайте по ссылке.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Янтарном. В последний раз мы мониторили здесь рынок недвижимости в 2024 году, и выяснилось, что за два года цены снизились: если в марте 2024-го самый дорогой дом продавался за 140 млн руб., то в мае 2026-го — уже за 110 млн. В целом же в ценовом диапазоне 60-110 млн рублей варианты отличаются разнообразием: от недостроев до строений начала прошлого века. Так что указанные суммы для будущих жильцов явно не окончательные. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»; в материале также использовано фото из семейного архива родственников Александра Машковцева и с сайта domclick.ru