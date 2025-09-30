Эксперт: за месяц квадратный метр в новостройках Калининграда подорожал на 3,2%

В сентябре в Калининграде медианная цена квадратного метра в новостройках составила 157 тыс. руб., что на 3,2% выше, чем месяцем ранее. Полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,2 млн руб., сообщают аналитики «Яндекс Недвижимости».

Медианная площадь квартиры в новостройке составила 45,2 кв. м. Относительно прошлого года она сократилась на 19%. Предложение в этом году сформировано в среднем более компактными лотами, чем год назад.

В сентябре миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (478 тыс. руб./кв.м), Санкт-Петербург (294 тыс.) и Казань (243 тыс.). Наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в сентябре зафиксировали в Краснодаре (+4,2%), Санкт-Петербурге (+3,8%) и Перми (+2,6%). Медианная цена квартиры на первичном рынке недвижимости заметнее всего подешевела в Челябинске (-8,4%), Волгограде (-3,6%) и Уфе (-2,5%).