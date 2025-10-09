Власти разрешили построить многоквартирный жилой дом на ул. Мира в Гвардейске

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Мира в Гвардейске. Разрешение получило ООО «Специализированный застройщик „Жилой комплекс на Мира“» 26 сентября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Реконструкция запланирована на участке с кадастровым номером 39:02:010003:680, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточнённая площадь составляет 5 000 кв. м, а стоимость по кадастру — 4,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 26 сентября 2027 года.

ООО «Специализированный застройщик „Жилой комплекс на Мира“» зарегистрировано в Калининграде на площади Маршала Василевского. Генеральным директором и учредителем выступает Роман Гудков. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.