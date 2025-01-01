Куда пойти учиться

Будущее начинается сегодня! Школьники еще до финальных аккордов выпускного вальса задумываются: какой путь выбрать после получения аттестата? Вопрос волнует не только их, но и родителей, которые помогают строить планы на жизнь. А ещё — тех, кто давно вышел из школьных стен, но осознал: образование не имеет срока годности.

