Организаторы назвали даты проведения Музейной ночи в Калининграде

Музейная ночь (6+) в этом году пройдёт в Калининградской области 17-18 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале «Фестивальной дирекции».



«17 мая с 19:00 до 00:00 музеи-участники в рамках единого билета, а также творческие площадки будут рады видеть вас на своих площадках с уникальными и развлекательными программами. 18 мая акция пройдёт в областных музеях нашего региона», — говорится в сообщении.

Тема Музейной ночи — 2024 — «Семейные ценности и реликвии». В рамках единого билета участие в акции примут Музей янтаря, Фридландские ворота, Калининградский музей изобразительных искусств, Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Дом китобоя, Калининградский историко-художественный музей, Кафедральный собор и Музей мирового океана.

Программу мероприятий организаторы обещали позже разместить на сайте Музейной ночи. Там же будет открыта продажа единого билета.