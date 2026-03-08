Ермак: летний фестиваль «Цифровая история» будет связан с историей Калининграда

Фестиваль «Цифровая история», который должен пройти в Калининграде в июне этого года, будет отчасти связан с историей региона. О том, что региональные власти обратились к организатором с просьбой подготовить доклады в честь 80-летия Калининградской области, сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак на пресс-конференции в ТАСС.

Ермак отметил, что пока сложно сказать, какой будет общая тема очередного фестиваля, так как «организаторы всегда полны сюрпризов».

«Мы попросили коллег, которые будут формировать программу фестиваля „Цифровая история“, уделить время истории Калининградской области, потому что всё-таки в год восьмидесятилетия мы бы хотели, чтобы тематика фестиваля „Цифровая история“ так или иначе затрагивала восьмидесятилетнюю историю Калининградской области», — сообщил Ермак.

Ермак подчеркнул, что принимающей стороне важно, чтобы историки обратили внимание на то, что происходило на этой территории «с лета 1945 года до наших дней».

«Вот это было бы интересно, потому что чаще всего, когда мы говорим об истории Калининградской области, как правило, это история, связанная с какими-то рыцарями, с Наполеоновскими войнами, много вопросов всегда связано с Великой Отечественной войной. А вот что происходило после? А там происходило много всего не менее интересного», — добавил Ермак.

Министр отметил, что принимающую сторону в том числе интересует современная история сухопутной блокировки региона.