На проживание добровольцев Российско-Китайских молодёжных игр выделяют 447 тыс.

Калининградский областной центр развития добровольчества ищет подрядчика ​​для организации проживания добровольцев 10-х Российско-Китайских молодёжных летних игр. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Разместить необходимо 20 человек с 23 мая по 1 июня 2026 года. Место оказания услуг — Калининград. Добровольцы должны проживать в номерах гостиниц или хостелов вместимостью от одного до восьми мест, оборудованных стационарными отдельными кроватями на каждого человека, без дополнительных кроватей и раскладушек. Допускается наличие двухъярусных кроватей. Туалет, душ либо ванная должны находиться в номерах или на этаже. В каждом номере должно быть сухое, глаженное, чистое постельное бельё, одеяла, подушки, полотенца без повреждений из расчёта один комплект постельного белья (1 одеяло, 1 подушка, 2 полотенца) на одного участника мероприятия. Исполнитель обеспечивает замену постельного белья и полотенец не реже, чем раз в трое суток. Все участники мероприятия должны быть размещены территориально в одном месте размещения. Место размещения должно быть расположено в радиусе не более 6 км от площади Победы. Обязательно наличие остановки общественного транспорта с не менее, чем двумя действующими маршрутами «по городу» на расстоянии не более 700 м от места размещения.

Для участников мероприятия необходимо организовать завтраки в месте их размещения. Меню должно включать в себя горячее блюдо (каша, омлет, запеканка или горячее блюдо вместе с гарниром) массой не менее 220 гр на каждого человека; горячий напиток (чай, кофе или какао) объёмом не менее 250 мл; бутерброд (хлеб с маслом, сыром, колбасой или ветчиной) массой не менее 100 гр. Меню на каждый день должно быть разнообразным. Посуда не должна быть одноразовой. Также необходимо обеспечить круглосуточное наличие в свободном доступе чистой питьевой воды.

Заявки на участие в торгах принимают до 17 марта. Итоги аукциона планируют подвести 19 марта.

Соглашение о взаимодействии между Калининградской областью и Министерством спорта РФ в целях организации игр было подписано 19 июня 2025 года. Основными площадками должны стать дворцы спорта «Автотор-Арена» и «Янтарный», стадион и спортивный парк «Ростех Арена», а также тренировочные площадки дирекции спортсооружений Калининградской области. В программе запланированы соревнования по десяти видам спорта. В утверждённый перечень вошли художественная гимнастика, синхронное плавание, бадминтон, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, настольный теннис, скалолазание, спортивная борьба и бокс. Самым молодым участникам на момент соревнований будет не менее 11 лет, а самым возрастным — не более 20 лет.



Тема в развитии



