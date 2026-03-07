При ликвидации пожара на ул. Елизаветинской эвакуировали 132 человека (фото)

При ликвидации пожара на ул. Елизаветинской эвакуировали 132 человека (фото)
Фото: МЧС Калининградской области
Все новости по теме: Пожары

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в доме на ул. Елизаветинской в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло утром субботы, 7 марта, в комнате на третьем этаже высотного дома. По предварительным данным, причиной пожара стала оставленная без присмотра декоративная свеча.

«Сотрудники МЧС России спасли 10 жильцов, в том числе 2 несовершеннолетних. И эвакуировали из задымлённого подъезда 132 человека, в том числе 36 детей. Никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались от РСЧС 63 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 48 человек личного состава и 10 спецавтомобилей», — говорится в сообщении.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter