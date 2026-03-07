При ликвидации пожара на ул. Елизаветинской эвакуировали 132 человека (фото)

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в доме на ул. Елизаветинской в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло утром субботы, 7 марта, в комнате на третьем этаже высотного дома. По предварительным данным, причиной пожара стала оставленная без присмотра декоративная свеча.

«Сотрудники МЧС России спасли 10 жильцов, в том числе 2 несовершеннолетних. И эвакуировали из задымлённого подъезда 132 человека, в том числе 36 детей. Никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались от РСЧС 63 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 48 человек личного состава и 10 спецавтомобилей», — говорится в сообщении.