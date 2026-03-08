Солнце и тепло в подарок: погода в Калининградской области 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в регионе будет солнечно и по-весеннему тепло. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается +12°С (ночью температура может опуститься до нуля), слабый южный ветер (около 2 м/с) и довольно высокое давление — около 772 мм ртутного столба. Осадков синоптики не обещают. Ближе к ночи ветер может усилиться до трёх метров в секунду.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает днём 8 марта ещё более комфортную температуру на большей части региона. По его данным, температура в Калининграде поднимется до +13°С. Такая же дневная температура ожидается практически по всей области, кроме Полесска и прибрежных муниципалитетов (там до +9°С). Ночью по области в среднем будет около −1°С. Осадков ни днём, ни в ночное время суток не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда», в воскресенье в областном центре с утра ожидается малооблачная и морозная погода, однако днём должно значительно разогреть. Утром температура воздуха достигнет отметки +1,8°С, днём потеплеет до +13°С, а вечером воздух остынет до +4,9°С. Влажность будет на уровне 86%, а давление — 772 мм ртутного столба.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС сообщили, что в регионе 8 марта с утра будет облачно с прояснениями, а днем малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днём +8...+13 градусов Цельсия. Видимость 4-7 км. На дорогах местами гололедица.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в регион пришла аномально теплая и сухая погода, которая сохранится как минимум до середины месяца.

Утром 8 марта по области будет 0...+6°C, ясно и дымка. Днем воздух в Калининграде и по региону прогреется до +12...+15°C (на юге области местами до +16°С, у побережья до +8...+12°C). Будет ясно/малооблачно (облачность верхнего яруса — перистая) и без осадков.

«Вечером похолодает до 0...+5°C, ясно/малооблачно. Ветер преимущественно южного и юго-восточного направления, штиль/слабый (0-5 м/с). Атмосферное давление ~773 мм рт.ст.», — добавляют метеоэксперты.