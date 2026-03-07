В Калининградской области планируют продать руины орденского замка (фото)

В Калининградской области готовятся провести торги по продаже руин замка «Заалау». Соответствующая информация размещена на платформе наследие.дом.рф.

Руины замка Заалау находятся в посёлке Каменское Черняховского округа на земельном участке с кадастровым номером 39:13:020502:1 и являются памятником регионального значения. Общая площадь объекта — 395 м². Он находится в федеральной собственности. Двухэтажное здание было построено в 1352 году, после 1945 года никак не использовалось и активно разрушалось. Площадь участка, на котором расположены руины замка, — 3 858 м². Вид разрешённого использования — благоустройство территории. Торги планируют провести в третьем квартале 2026 года.

В 2023 году облвласти подготовили проект предметов охраны и акт осмотра технического состояния руин замка Заалау. Отмечалось, что он состоял из примыкающих друг к другу четырёх флигелей, образующих внутренний двор, в который вёл сквозной проезд. До настоящего времени сохранился южный флигель цитадели замка и фрагмент восточного бокового флигеля. Южная часть памятника дошла до наших дней со значительными разрушениями: утрачены крыша, внутренние перекрытия, бойницы третьего этажа, исторические двери и окна. Сохранились руины зданий, расположенных рядом с развалинами цитадели: части крепостных стен, фрагменты конюшни с примыкающей к ней башней.

Как сообщает сайт «Пруссия-39», в XIV веке замок сожгло литовское войско, но вскоре он был восстановлен Орденом. В XIX веке Заалау стал собственностью государства. До 1900 года в помещениях замка располагался амтман, в подвалах находилась сыроварня, а в северном помещении — винокурня и пивоварня. С 2000 года руинированное здание находилось в частной собственности. Собственник рассчитывал провести противоаварийные работы и создать в здании замка музей, но эти планы так и не были реализованы. В 2007 году руины замка Заалау были внесены в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Осенью 2025 года руины замка перешли под управление «Дом.РФ» в числе 67 объектов культурного наследия в России.


