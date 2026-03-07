В Южном парке планируют вырубить 11 деревьев

В Южном парке Калининграда планируют вырубить 11 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан МБУ «Дирекция ландшафтных парков» 3 марта и действует до 30 октября 2026 года. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140603:40 в районе проспекта Калинина и Аллеи Смелых. Указанная цель — «осуществление санитарных рубок, рубок ухода, проводимых по результатам лесопатологического обследования».

Срубить планируют клёны, ясени, каштаны, ивы и тополь общей экологической ценностью 104 балла. Сохранить необходимо 11 деревьев и пять кустарников. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 11 деревьев на том же земельном участке. Компенсационная стоимость не взимается. Высадить планируют шесть клёнов, три липы и две берёзы экологической ценностью 113 баллов.