Для восстановления лесов Калининградской области собрали более 400 кг шишек (фото)

В Калининградской области для будущего восстановления лесов собрали более 400 кг шишек. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

«Из 400 килограммов собранных шишек планируется получить более 500 тысяч семян, что позволит закрыть потребность в этом году по лесовосстановлению. Саженцы в дальнейшем будут высажены на территориях, где лесные насаждения были вырублены или погибли. Таким образом, каждый собранный килограмм шишек — это начало новой лесной истории нашего региона», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Юрий Салюк.

Сбор прошёл в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Участие в заготовке сырорастущих шишек сосны обыкновенной приняли сотрудники ГБУ «Дирекция лесхоза и природных парков», школьники, представители «Калининградского детско-юношеского центра экологии» и неравнодушные жители области.

Шишки, как сообщается, пройдут многоэтапный процесс подготовки — сушку и обескрыливание семян, а затем профильные специалисты направят их на проверку и сертификацию. Семена должны стать основой для выращивания посадочного материала в лесном питомнике на территории Полесского района. Первая высадка сеянцев запланирована на весну 2026 года.

Для обеспечения качественной работы питомника учреждение ранее закупило специализированное оборудование: культиватор, шишкосушилку и трактор. Работа в данном направлении продолжается. Кроме того, сотрудники парка прошли необходимое обучение и сертификацию по выращиванию посадочного материала из семян лесных культур.