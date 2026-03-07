Власти: изменение территориальной зоны СНТ не затрагивает интересы жителей

Изменение территориальной зоны СНТ, находящегося на территории Зеленоградского округа, не затрагивает интересы жителей. Об этом сообщили министр градостроительной политики области Кристина Подскребкина и глава Зеленоградского муниципального округа Александр Китаев на встрече с инициативной группой СНТ.

«На встрече представители садового товарищества, расположенного на территории округа, спрашивали о причинах изменения территориальной зоны СНТ, возможных последствиях и алгоритмах изменения видов разрешённого использования», — сообщила пресс-служба администрации округа.

Жителям, как уточняется, были даны подробные пояснения в части отнесения СНТ к территориальной зоне СХ-5 в рамках рассмотрения проекта Правил землепользования и застройки на территории округа.

По информации властей, изменение индекса зоны не означает изменение установленного вида разрешённого использования и категории земельных участков. «Изменения не препятствуют постановке жилых домов, расположенных на территориях СНТ, на кадастровый учёт, ограничению права строительства и реконструкции жилых домов на существующих земельных участках, ограничению возможности использования земельных участков для проживания и не затрагивают права и законные интересы граждан, проживающих на территории СНТ», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в редакцию «Нового Калининграда» обратились садоводы из СНТ «Рощино», которое граничит с предполагаемым в будущем аквапарком в посёлке Сокольники. Жители товарищества переживают, что их хотят постепенно выжить с собственных земель.

Подобная история уже была 2019 году, тогда на публичные слушания пришли сотни владельцев участков из садовых товариществ и выступили против перевода земель в зону СХ-5, которая, по их мнению, не позволяла возводить жилые дома. В итоге власти заявили, что зона СХ-5 будет применяться только к незанятым территориям, а действующие СНТ сохранятся в зоне СХ-4, разрешающей индивидуальное жилищное строительство.

Сейчас садоводы утверждают, что вопрос вновь вернулся. В обращении в редакцию они рассказали об обсуждениях новых ПЗЗ, которые затрагивают территории нескольких товариществ — СНТ «Рощино-Калининград», СНТ «Новое Рощино», СНТ «Сокольники Север», СНТ «Сокольники» и других, расположенных на побережье Балтийского моря в Зеленоградском районе.