Администрация Черняховска приобрела квартиры для расселения дома на ул. Тельмана

Администрация Черняховска приобрела несколько квартир для расселения аварийного дома № 17 на улице Тельмана. Согласно публикациям на портале Госзакупок, муниципалитет приобрел жилье за 2,94 млн, 2,95 млн, 3 млн, 5 млн, 5,5 млн и 5,7 млн рублей.

Напомним, что ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных распорядился выделить из резервного фонда правительства 17,6 млн руб. на переселение жителей аварийного дома № 17 на ул. Тельмана.

Закупить жилые помещения необходимо было до 31 декабря 2026 года, а бюджет Черняховского округа также должен софинансировать покупку в размере 2,63 млн руб.

В августе 2025 года председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, возбужденным в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Черняховске. Трехэтажное здание 1945 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушается кирпичная кладка стен и несущие конструкции, изношены инженерные системы. В 2021 году строение признано аварийным, при этом сроки расселения перенесены с декабря прошлого года на 2029-й. Это решение судом было признано незаконным, однако гражданам благоустроенное жилье так и не предоставлено. Многочисленные обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.

Региональным СК по данному факту возбуждалось уголовное дело. Однако заместитель прокурора Черняховска Татьяна Батуро отменила постановление об его возбуждении. Обжалование следственными органами СК России указанного решения вплоть до и.о. прокурора области Владимира Родина результатов не принесло. Для защиты прав граждан СК повторно возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).