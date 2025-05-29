КЖД готовит сюрприз для маленьких пассажиров к Дню защиты детей

В воскресенье, 1 июня, на Калининградской железной дороге на маршруте Калининград — Зеленоградск — Светлогорск будет курсировать «Ласточка» с персонажами популярных мультфильмов. Об этом сообщила пресс-служба КППК.

Сказочные герои будут встречать юных пассажиров на платформе Южного вокзала, чтобы вместе совершить путешествие на поезде. В пути мультперсонажи проведут интерактивную развлекательную программу для детей. «Ласточка» отправится с Южного вокзала в 10:15, далее из Зеленоградска в Светлогорск — в 11:29. В обратном направлении электропоезд проследует от станции Светлогорск-2 до Южного вокзала в 12:38.

Оформить проездные документы можно любым удобным способом: в билетных пригородных кассах, терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» или «ПроТранспорт+», а также в телеграмм-боте «Электрички РЖД».