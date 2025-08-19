«Мы назвали его „Щелкунчиком“»: в замок Тапиау привезли позолотный пресс (фото)

В замок Тапиау в Гвардейске доставили старинный позолотный пресс, который станет одним из центральных экспонатов музея «Гравюрный кабинет замка Тапиау», открытого неделю назад калининградцем Алексеем Юшенковым. Фото и видео процесса выгрузки механизма, изготовленного в Лейпциге, опубликовал паблик «Башни Востока».

«Алексей Юшенков привёз в замок Тапиау новый экспонат для своей недавно открывшейся экспозиции по типографскому делу — так называемый позолотный пресс. Артефакт конца 19 — начала 20 века уже одним видом своим внушает уважение к истории человечества», — сообщил администратор паблика.

Фото: сообщество «Башни Востока»

«Новому Калининграду» Юшенков сообщил, что пресс весит 700 кг, поэтому для доставки в музей его пришлось частично разбирать.

«Мы уже дали ему имя — „Щелкунчик“, потому что он на него похож. Во время тестирования мы даже раскололи им первый грецкий орех, — рассказал Алексей Юшенков. — Пока это самый массивный и самый дорогой предмет в экспозиции музея. Привёз я его из Липецка. Там живёт мастер, который восстанавливает старинные механизмы — у него и купил».

Как уверяет создатель музея, принцип работы позолотного пресса, который применялся для тиснения кожаных книжных обложек, за сто с лишним лет не изменился. Поменялся лишь способ нагрева элементов, которыми делается оттиск: ранее для этого использовали газ, а теперь электричество.

