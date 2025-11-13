Калинин.Град: Музей искусств анонсировал программу к юбилею Калинина и области

Фото предоставлено Музеем изобразительных искусств
Музей изобразительных искусств Калининградской области анонсировал тематическую программу «Калинин.Град: символы времени», посвященную 80-летию Калининградской области и 150-летию со дня рождения Михаила Калинина (12+). Как сообщает пресс-служба учреждения, мероприятие пройдет 19 ноября, начало в 16:00.

В рамках программы состоится экскурсия по постоянной экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» и творческий мастер-класс «Вдохновение городом К».  Экскурсию проведет методист Калининградского музея изобразительных искусств Эдуард Иванков. 

«Калининград — город с удивительной судьбой и богатым наследием в разных сферах, а советское прошлое — неотъемлемая часть историко-культурного и социального ландшафта, — рассказали в музее. — На экскурсии в залах, где представлена художественная летопись области, мы вспомним черты советского Калининграда, поговорим об искусстве времён страны „развитого социализма“ и узнаем о мастерах того времени». 

Также посетители примут участие в мастер-классе, вдохновившись произведениями калининградских художников из коллекции музея.

