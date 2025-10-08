Куинджи, Малевич и «Бубновый валет»: Третьяковка анонсировала новый цикл лекций

В Калининградском филиале Третьяковской галереи с 16 октября по 21 декабря пройдёт цикл лекций, подготовленный в рамках выставки «Пять веков русского искусства» (12+). Ведущие искусствоведы и научные сотрудники Третьяковки расскажут о творческих поисках Петра Великого, русском авангарде, импрессионизме, новаторстве Казимира Малевича, магии моря на полотнах Ивана Айвазовского и феномене Архипа Куинджи. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Лекционная программа откроется 16 октября лекцией «Пётр Великий: история в портретах» (16+). Доктор искусствоведения, заведующая отделом живописи XVIII — первой половины XIX века ГТГ Людмила Маркина расскажет, как менялся образ первого российского императора на полотнах художников на протяжении трёх столетий — от барокко до авангарда.

Лекция «„Бубновый валет“ в русском авангарде» (16+) пройдёт 31 октября. Она будет посвящена истории знаменитого творческого объединения, его художественным принципам, первой выставке 1910 года и влиянию сезаннизма на творчество его участников.

Для понимания феномена русского импрессионизма на лекции «Импрессионизм в русской живописи» (16+) 15 ноября будут рассмотрены два мировых явления — передвижничество в России и первые выставки французских импрессионистов во Франции, которые появились одновременно, но с разной философской и эстетической установкой.

На лекции «Казимир Малевич. Не только супрематизм» (16+) 29 ноября будет представлен обзор творческого пути Казимира Малевича, охватившего разные стилевые направления и виды художественной практики — от живописи до создания архитектурных проектов.

Лекция «Иван Айвозовский. Между бурей и тишиной» (16+) 5 декабря раскроет связь жизненного пути мариниста с его творческим гением, вдохновлённым образами морской стихии.

21 декабря лекция «А. И. Куинджи. Художник света» (16+) расскажет о творческом пути мастера, секретах колорита и феномене беспрецедентного успеха его картин.

«Проведение просветительских программ высочайшего уровня — одна из ключевых задач нашего филиала. Как показал опыт предыдущих мероприятий, лекции ведущих научных специалистов Третьяковской галереи пользуются неизменным спросом у посетителей, подтверждая огромный интерес к глубокому и профессиональному диалогу об искусстве», — отметила директор филиала Камиля Байдильдина.

Лекционная программа состоится в зрительном зале филиала Третьяковской галереи.