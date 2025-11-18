От декаданса до футуризма: в Калининграде пройдёт лекторий по Серебряному веку

Фото: Калининградская ЦБС
Фото: Калининградская ЦБС
Все новости по теме: Культура

В Доме книжного наследия XX века имени Н.С. Гумилёва на ул. Тельмана 28 ноября пройдёт первая лекция из цикла «„Дети хаоса“ и „маски карнавала“: Серебряный век русской культуры в лицах» (12+). Об этом сообщила пресс-служба «Калининградской центральной библиотечной системы».

На вводной лекции «Серебряный век: от декаданса до футуризма» гости узнают, как Серебряный век стал «серебряным», почему его литературу нужно «читать иначе, чем литературу XIX века», а также почему это время называют временем «изживания мощного позитивистского влияния». Кроме того, кандидат филологических наук Анастасия Крысанова предлагает обсудить, с чем связан напряженный индивидуализм эпохи и какое философское влияние испытала на себе интеллигенция начала века.

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter