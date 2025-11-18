От декаданса до футуризма: в Калининграде пройдёт лекторий по Серебряному веку

В Доме книжного наследия XX века имени Н.С. Гумилёва на ул. Тельмана 28 ноября пройдёт первая лекция из цикла «„Дети хаоса“ и „маски карнавала“: Серебряный век русской культуры в лицах» (12+). Об этом сообщила пресс-служба «Калининградской центральной библиотечной системы».

На вводной лекции «Серебряный век: от декаданса до футуризма» гости узнают, как Серебряный век стал «серебряным», почему его литературу нужно «читать иначе, чем литературу XIX века», а также почему это время называют временем «изживания мощного позитивистского влияния». Кроме того, кандидат филологических наук Анастасия Крысанова предлагает обсудить, с чем связан напряженный индивидуализм эпохи и какое философское влияние испытала на себе интеллигенция начала века.

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

