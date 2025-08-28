Власти сообщили о «финальном этапе» «карты калининградца»

Власти региона сообщили о «финальном этапе» «карты калининградцы». На следующей неделе планируется обсуждение вопросов запуска проекта. Об этом во время расширенного оперативного совещания областного правительства заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

Губернатор отметил, что партнёрами этого проекта становится всё больше компаний и организаций. Особенно это важно для приморских муниципалитетов. Беспрозванных пояснил, что во время туристического сезона продукты в них дорожают.

«По „карте калининградца“ — я знаю, что мы уже там на финальном находимся этапе. Давайте на следующей неделе обсудим с вами вопросы запуска и какие у нас там условия», — резюмировал он.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.