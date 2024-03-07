Колясочников приглашают на бесплатные занятия большим теннисом в Калининграде

В Калининграде детей и молодежь с повреждениями опорно-двигательного аппарата приглашают на бесплатные занятия большим теннисом (6+). Занятия проводит АНО «Второе дыхание», сообщила корреспонденту «Нового Калининграда» представитель организации Алина Манохина.

«Мы некоммерческая организация, которая занимается благотворительной деятельностью, — рассказала Алина Манохина. — Тренировки в Калининграде будут проходить на постоянной основе раз в неделю». Диагнозы, которые подходят для тренировок — ДЦП, «спина Бифида», ампутация нижних конечностей, гемипарез, кифосколиоз 3-4 ст., сколиоз 3-4 ст., атаксия с окуломоторной апраксией, мышечная дистрофия и другие поражения ПОДА. Занятия планируется проводить для детей и молодежи от 6 до 35 лет.