Калининградцы заметили плановые полеты местного подразделения БПЛА (видео)

В небе над Калининградом в среду, 22 июля, очевидцами был замечен беспилотник самолетного типа. Как сообщил «Новому Калининграду» житель Вячеслав Якубенко, БПЛА он увидел в районе 11 утра с Советского проспекта. Другой житель добавил, что ранее уже видел подобный беспилотник в небе над Светловским округом.

Как стало известно редакции от источника, знакомого с ситуацией, жители наблюдали плановые полеты местного подразделения беспилотных летальных аппаратов.

Напомним, что в конце июня губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил главе нового министерства региональной безопасности взять в работу вопрос «гражданского беспилотия». Тему обсуждали на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.

«У нас бывает, что ещё до сих пор запускают гражданские беспилотники, — отметил тогда глава региона. — Указ о запрете я уже подписывал. Исключительно работают только специализированные беспилотники и по согласованию. Обратите на это внимание. И, пользуясь случаем, к гражданам обращусь о том, что ни один беспилотник не будет возвращён. Я прошу в этом смысле иметь здравый смысл, потому что сегодня непростая ситуация и любой объект в небе расценивается как угроза. При этом создаётся лишняя паника для населения. Мы отрабатываем любой случай в соответствии с регламентом, готовимся к этому и готовы».