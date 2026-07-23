Дятлова: «Мы продолжаем преображать Летнее озеро»

Дятлова: «Мы продолжаем преображать Летнее озеро»
Фото: соцсети Елены Дятловой
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На территории Летнего озера в Калининграде установили новые скамейки-диваны, а также планируют провести дополнительное озеленение. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в соцсетях.

«Установили 14 удобных скамеек-диванов на территории Летнего озера. Это дополнительно к имеющимся обычным скамейкам и лежакам. Дело в том, что рядом находится медицинское учреждение, где проходят лечение в том числе участники СВО. Им и многим другим горожанам по состоянию здоровья удобнее будет сидеть на скамейках со спинками. Несмотря на в целом хорошее состояние территории, мы продолжаем преображать Летнее озеро, ведь оно стало любимым местом отдыха для жителей всего бывшего Балтийского района», — говорится в сообщении. До конца лета власти планируют провести там дополнительное озеленение. 

Территорию у Летнего озера открыли после благоустройства весной 2019 года. Работы велись по федеральной программе «Комфортная городская среда». Торги пришлось проводить дважды. Спустя несколько месяцев после завершения работ выяснилось, что некоторым элементам благоустройства, обошедшегося в 47,6 млн рублей, требуется ремонт.

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