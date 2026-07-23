Областная станция по борьбе с болезнями животных планирует заказать модульные здания

Областная станция по борьбе с болезнями животных планирует заказать модульные здания
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
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Областная станция по борьбе с болезнями животных планирует заказать для подразделений в Балтийске и Багратионовске модульные здания. Анонсы закупок опубликовали на сайте регионального центра торгов.

«Приморская ветеринарная станция» расположена на земельном участке с кадастровым номером 39:14:010335:165. Закупить для неё планируется одно сборное здание из металла. В стоимость — 7 291 906 рублей — включены поставка и монтаж конструкций.

Для «Багратионовской ветеринарной станции», расположенной на ул. Багратиона,38, модульное здание обойдётся в 7 285 081 рубль. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Модульные здания в Калининградской области заказывают и несколько учреждений здравоохранения. В июне стало известно о том, что Гусевская ЦРБ выделяет порядка 44,2 млн рублей на модульный пищеблок. В апреле на поставку и монтаж модульного здания женской консультации в Гвардейске выделили 95 млн рублей. Такую практику в региональном минздраве планируют продолжить.

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