Котяков: единое пособие снизило уровень бедности в России

Единое пособие способствовало сокращению уровня бедности в России, на данный момент показатель составляет 6,7% от всего населения страны. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, пишет ТАСС.

«Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволило сегодня значительно снизить уровень бедности в нашей стране. 6,7%, которые мы сегодня видим, — это как раз тот результат, который напрямую характеризует введение данной меры поддержки», — сказал министр на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

По словам министра, на сегодняшний день единое пособие в РФ получают более 9 млн граждан, включая детей до 17 лет и беременных женщин.

В Калининградской области в 2025 году единое пособие было назначено родителям 64 637 детей и 1971 беременной женщине.