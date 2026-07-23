Дом начала XX века в Светлогорске получил статус объекта с признаками памятника

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области начала процедуру установления историко-культурной ценности жилого дома в Светлогорске. Соответствующий приказ за подписью руководителя службы Евгения Маслова опубликован 20 июля.

Речь идет о жилом доме первой четверти XX века, расположенном по адресу: Светлогорск, улица Карла Маркса, 10. Здание включили в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно документу, до 23 ноября 2026 года служба совместно с экспертным сообществом должна рассмотреть материалы, обосновывающие историко-культурную ценность здания. После этого будет принято решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области либо об отказе в таком статусе.

Приказ вступил в силу со дня подписания.