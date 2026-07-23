Дятлова: «Невозможно построить тротуар, если там находится дерево»

Дятлова: «Невозможно построить тротуар, если там находится дерево»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Калининградцам необходимо делать выбор между безопасностью и озеленением, когда речь идет о ремонте и строительстве тротуаров. Такой мыслью с журналистами поделилась глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания в мэрии города. Разговор об этом зашел, когда один из журналистов передал недовольство жителей микрорайона Чкаловск по поводу вырубки деревьев вдоль улиц Лукашова и Габайдулина, где сейчас идет дорожный ремонт.

«Сейчас идти там безопасно невозможно, — отреагировала на замечание Елена Дятлова. — Да, коллеги делают тротуары, и там будет какое-то перемещение зелёных насаждений, где это необходимо. И здесь нужно понимать: либо мы про безопасность, либо мы про озеленение. Все зелёные насаждения, которые мы вырубаем, мы высаживаем в радиусе 500 метров. Здесь нужно эту дилемму проходить. По-другому невозможно. Невозможно построить тротуар, если там находится дерево. Тут всегда будут довольные и недовольные. Но программа ремонта тротуаров — это то, что сегодня востребовано в городе».

Говоря про Чкаловск, Дятлова вспомнила о похожей проблеме в микрорайоне имени Александра Космодемьянского.

«Это большой плотно застроенный микрорайон, там ровно так же, как в том же микрорайоне Александра Космодемьянского. Раньше там дороги были без тротуаров. Дальше что нужно делать? Нужно обеспечить, собственно, тротуары с двух сторон, потому что это зона застройки», — добавила Дятлова.

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