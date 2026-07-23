Шесть калининградских выпусников получили 100 баллов по итогам пересдачи ЕГЭ

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Шесть калининградских выпусников получили 100 баллов по итогам пересдачи ЕГЭ

В Калининграде шесть выпускников набрали максимальное количество баллов по итогам пересдачи ЕГЭ. Правом улучшить свой результат бывшие одиннадцатиклассники воспользовались 8 и 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Большинство участников пересдачи выбрали русский язык, обществознание, профильную математику и информатику.

Экзамен по литературе выбрали 60 выпускников. Максимального результата добились четверо: Елена Минченкова из школы № 58, Алиса Курбатская из школы № 29, Анастасия Бредихина из гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина и Рианна Иззатова из школы № 7 Калининграда.

ЕГЭ по химии пересдали 88 человек. Стобалльный результат показал выпускник школы № 38 Калининграда Наум Ошманкевич.

Английский язык повторно написали 15 выпускников. Работу на максимальный результат выполнил Михаил Гонда из гимназии № 1 Калининграда.

Всего в этом году на высший балл написано 66 экзаменационных работ, в прошлом — 58. Количество стобалльников за год увеличилось на шесть (с 55 до 61 человек). По сравнению с 2023 годом количество стобалльников выросло в три раза. Наибольшая доля выпускников с максимальными результатами в этом году — по предметам: «профильная математика» (17 человек), «литература» (15), «физика» (13), «химия» (9).


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