Горвласти назвали достижением завершение дорожного ремонта на половине объектов в июле

Калининградские дорожники ко второй половине июля завершили работы на половине запланированных на сезон объектов. О том, что этот факт можно назвать достижением, журналистам во вторник, 21 июля, заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Хочу сказать большое спасибо коллегам-дорожникам, потому что на половине объектов работы уже закончены, хотя у нас на дворе 21 июля. Обычно дорожники выходят на свои объекты в конце апреля, в мае — не раньше. То, что сегодня середина июля, и уже половина тротуаров полностью сдана, говорит о том, что коллеги неплохо работают на улицах города», — заявила глава.

Она также отчитала подчиненных за то, что они сами не хвастаются своими достижениями перед прессой.

«Вы, дорожники, делаете большие вещи, потому что многие объекты уже завершены. Начиная от улицы Галицкого и Тихоокеанской, где мы с вами ходили, до улицы Челюскинской, которая уже запущена. И вы даже берёте повышенное обязательства по улице Орудийной открыть техническое движение к 1 сентября и полностью закончить ее к концу текущего года. Главное, чтоб нам погода позволила», — заключила Дятлова.

Напомним, что в конце июня глава администрации Калининграда уже намекала на то, что калининградские дорожники приближаются к сдаче половины своих объектов.

«В этом году у нас 43 объекта за 652 млн рублей, — напомнила тогда Дятлова. — Это тротуары, которые предстоит построить или отремонтировать. Со своей стороны администрация города Калининграда и дорожники обещают не подвести. В этом году мы сделали раннюю контрактацию. Заключены все контракты, и на сегодняшний день 18 объектов уже полностью завершены. Впереди у нас июнь, июль, август и сентябрь. За это оставшееся время мы должны выполнить все работы».