Гендир «Балтики» о трансферах: «На подходе у нас ещё несколько футболистов»

Калининградскую «Балтику» должны пополнить ещё несколько футболистов. Об этом заявил генеральный директор клуба Равиль Измайлов, его слова приводит «Советский спорт».

Он отметил, что трансферная кампания почти завершена. Основные игроки уже находятся в клубе и готовятся к матчам. Гендир считает, что только сезон покажет, «довольны или нет».

«Но по именам я могу сказать, что это действительно усиление. Также могу сказать, что на подходе у нас ещё несколько футболистов, которые скоро присоединятся к нашей команде», — рассказал Измайлов.

Руководитель также рассказал о цели на сезон 2025/2026. По его мнению, хорошим результатом для «Балтики» станет позиция в верхней части турнирной таблицы.

«Как уже говорил, буду рад, если мы закончим чемпионат выше десятой строчки», — резюмировал генеральный директор клуба.

По состоянию на 24 июля калининградцы подписали восьмерых футболистов: защитники Элдар Чивич, Мингиян Бевеев и Александр Филин, полузащитники Даниил Уткин и Стефан Ковач, нападающие Тентон Йенне, Чинонсо Оффор и Айман Мурид. К этому времени «Балтику» покинули Александр Осипов, Хызыр Аппаев, Никита Глушков, Денис Терентьев, Олег Исаенко, Виталий Лисакович, Евгений Чернов и Жоао Ламейра, а Никиту Бозова и Кирилла Никишина клуб отдал в аренду ярославскому «Шиннику» и волгоградскому «Ротору» соответственно.

Сезон Российской Премьер-лиги стартовал 18 июля. В матче открытия «Балтика» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо». За калининградцев отличился сальвадорский нападающий Брайан Хиль. По итогам первого тура в активе балтийцев находится одно очко.

Во втором туре Премьер-лиги балтийцы сыграют против «Спартака» 26 июля. Эта встреча также пройдёт в Москве. Уже в третьем туре первенства калининградцы дома сыграют против «Оренбурга», который заменил дисквалифицированное «Торпедо» (0+).