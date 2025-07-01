Калининградскую «Балтику» покинули сразу четыре футболиста

Калининградскую «Балтику» накануне покинули сразу четыре футболиста. Об этом футбольный клуб сообщил в своих медиа.

Из команды ушли защитники Денис Терентьев и Евгений Чернов, полузащитник Олег Исаенко и нападающий Виталий Лисакович. Отмечается, что у Терентьева и Лисаковича истёк срок действия контракта. Остальные игроки покинули «Балтику» по истечении арендного соглашения.

«Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, самоотдачу и вклад в победы „Балтики“! Желаем удачи в дальнейшей карьере!», — попрощался клуб.

Калининградцы также объявили, что 6 июля в Санкт-Петербурге они сыграют с «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Смена». Начало игры запланировано на 18:30 (0+).

По состоянию на 1 июля калининградцы подписали восьмерых футболистов: защитники Элдар Чивич, Мингиян Бевеев и Александр Филин, полузащитники Даниил Уткин и Стефан Ковач, нападающие Тентон Йенне, Чинонсо Оффор и Айман Мурид. К этому времени «Балтику» покинули Александр Осипов, Хызыр Аппаев, Никита Глушков и Жоао Ламейра, а Никиту Бозова и Кирилла Никишина клуб отдал в аренду ярославскому «Шиннику» и волгоградскому «Ротору» соответственно.

Сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч кампании запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо». Главный тренер клуба Андрей Талалаев заявил, что два домашних матча за первые семь туров для «Балтики» — «счастливая случайность».

В конце июня РФС опубликовал календарь розыгрыша Кубка России по футболу. «Балтика» начнёт турнир в так называемом «Пути РПЛ». В нём подопечные Андрея Талалаева попали в группу D. В этом квартете они сыграют с тольяттинским «Акроном» и московскими ЦСКА и «Локомотивом». Матчи стартового тура группового этапа запланированы на конец июля.